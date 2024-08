Επείγον να επέλθει συμφωνία μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστίνιων, λέει ο Βρετανός ΥΠΕΞ

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών, Ντέιβιντ Λάμι, παροτρύνει Ισραηλινούς και Παλαιστινίους να καταλήξουν «επειγόντως» σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και υπογραμμίζει ότι ο κόσμος βρίσκεται «σε μια κρίσιμη στιγμή για την παγκόσμια σταθερότητα».

«Οι συνομιλίες αυτές είναι μια ευκαιρία να εξασφαλιστεί άμεση κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων. Είναι προς το μακροπρόθεσμο συμφέρον των Ισραηλινών, των Παλαιστινίων και της ευρύτερης περιοχής να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία επειγόντως», σημειώνει σε ανάρτησή του.

These talks are an opportunity to secure an immediate ceasefire and the release of hostages.

It is in the long-term interests of Israelis, Palestinians and the wider region to agree this deal urgently.

I thank Qatar, Egypt and the US for their ongoing efforts in co-ordinating…

— David Lammy (@DavidLammy) August 15, 2024