Πολεμικά πλοία από τον ρωσικό Στόλο της Βαλτικής θα επισκεφθούν το λιμάνι της Αβάνας στις 27-30 Ιουλίου, όπως μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, επικαλούμενα το υπουργείο Άμυνας της Κούβας, στη δεύτερη τέτοια επίσκεψη φέτος.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε ότι το εκπαιδευτικό πλοίο Smolniy, η φρεγάτα περιπολίας Neustrashimiy και το δεξαμενόπλοιο ανεφοδιασμού Yelnya θα συμμετάσχουν στην επίσκεψη και ότι Ρώσοι ναύτες θα συναντήσουν τον αρχηγό του Ναυτικού της Κούβας.

