Ταξίδι στην απεραντοσύνη – Τα 10 σημαντικότερα ασιατικά μουσεία που πρέπει να επισκεφθείς

Από το Πεκίνο ως τη Ντόχα και από το Τόκιο ως το Ντουμπάι, βρήκαμε τα σημαντικότερα Μουσεία της Ασίας που αξίζουν μια θέση στην ταξιδιωτική σας λίστα.

Εθνικό Μουσείο Κίνας – Πεκίνο, Κίνα

Γιατί αξίζει να το επισκεφτείτε: Το Εθνικό Μουσείο Κίνας, στεγάζεται σε ένα γιγαντιαίο κτίριο, με χαρακτηριστική αρχιτεκτονική της σοβιετικής εποχής, στην ανατολική πλευρά της πλατείας Τιενανμέν. Ήταν ένα από τα δέκα μεγάλα κτίρια του Μάο και ανεγέρθηκε το 1959 στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση των δέκα χρόνων από την επίσημη ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Αποτελείται από 65.000 τ.μ. εκθεσιακού χώρου με συλλογές που χρονολογούνται από την προϊστορική εποχή έως σήμερα.

Highlights: Χάλκινα αγάλματα, κοσμήματα, πορσελάνινα αγγεία και έργα ζωγραφικής μυούν τον επισκέπτη στην πλούσια ιστορία και στον πολιτισμό της Κίνας. Και μόνο για να δείτε το τμήμα που αφορά την αρχαία Κίνα θα χρειαστεί να αφιερώσετε πολύ χρόνο. Περιλαμβάνει κεραμικά ανεκτίμητης αξίας, έργα καλλιγραφίας, αντικείμενα από νεφρίτη ή χαλκό που χρονολογούνται από τους προϊστορικούς χρόνους έως τη δυναστεία των Τσινγκ. Σε άλλους χώρους εκτίθενται έργα από την περίοδο της Πολιτιστικής Επανάστασης (1966-1976), καθώς και δημιουργίες σύγχρονης τέχνης από την Κίνα και τον υπόλοιπο κόσμο.

Πώς θα πάτε: Απευθείας πτήσεις εκτελούνται από την Αθήνα (περίπου 10 ώρες) και από τη Θεσσαλονίκη (περίπου 12 ώρες).

Εθνικό Κέντρο Τέχνης – Τόκιο, Ιαπωνία

Γιατί αξίζει να το επισκεφθείτε: Ο 14.000 τ.μ. χώρος του ΝΑC (National Art Center) δεν διαθέτει μόνιμες συλλογές, αποτελεί όμως κοιτίδα στο Τόκιο για τις τέχνες και τον πολιτισμό. Σχεδιασμένο από τον φημισμένο αρχιτέκτονα Κίσο Κουροκάβα, το εντυπωσιακό οικοδόμημα από ατσάλι και γυαλί κτίστηκε στη θέση ενός παλιού ερευνητικού κέντρου του πανεπιστημίου. Πέρα από τα έργα, αξίζει να θαυμάσετε τους μοντέρνους χώρους και το αίθριο με τις απίθανες φωτοσκιάσεις ή να καθίσετε σε ένα από τα τρία καφέ που υπάρχουν.

Highlights: Στις αίθουσες του NAC έχουν εκτεθεί έργα διάσημων καλλιτεχνών, όπως των Ρενουάρ, Μοντιλιάνι, Πάμπλο Πικάσο, Άντι Γουόρχολ. Το κτίριο με τη μεγάλη γυάλινη κυματιστή πρόσοψη φιλοξενεί στην κορυφή του, επάνω σε ένα γιγάντιο ανεστραμμένο κώνο, ένα εστιατόριο με γαλλική κουζίνα. Διαθέτει, επίσης, μια μεγάλη βιβλιοθήκη που είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στην τέχνη, καθώς και κατάστημα με δώρα και σουβενίρ.

Πώς θα πάτε: Υπάρχουν απευθείας πτήσεις για Τόκιο από Αθήνα (περίπου 11,5 ώρες), αλλά όχι από Θεσσαλονίκη από την οποία μπορείτε να ταξιδέψετε με ανταπόκριση μέσω Αθήνας ή άλλων πόλεων.

Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης, Κουάλα Λουμπούρ, Μαλαισία





Γιατί αξίζει να το επισκεφθείτε: Το μεγαλύτερο μουσείο ισλαμικών τεχνών στη Νοτιοανατολική Ασία λειτουργεί στη Μαλαισία από το 1998. Η μόνιμη συλλογή του Μουσείου Ισλαμικής Τέχνης, εκτείνεται σε δώδεκα γκαλερί και περιλαμβάνει περισσότερα από 7.000 αντικείμενα από τον ισλαμικό κόσμο, από τη Νοτιοανατολική Ασία έως και τη Δυτική Αφρική. Οι επισκέπτες καλούνται να εξερευνήσουν 1.400 χρόνια αρχιτεκτονικής, πολιτισμού και τέχνης της Ινδίας, της Κίνας και της Μαλαισίας, καθώς και μια πλούσια συλλογή αρχαίων ισλαμικών γυαλικών, κοσμημάτων και νομισμάτων. Χαρακτηριστική είναι και η αναπαράσταση του Οθωμανικού Δωματίου των αρχών του 19ου αιώνα, με την παραδοσιακή ισλαμική αρχιτεκτονική, αλλά και το Βασιλικό Κοράνι Terengganu του 1871, που κατέχει περίοπτη θέση στο μουσείο.

Highlights: Οι λιτές, καθαρές γραμμές και η αρχιτεκτονική του 21ου αιώνα είναι εμφανείς στο κτίριο των 30.000 τετραγωνικών μέτρων, με αρκετά σημεία όπου διαφαίνονται οι παραδοσιακές λεπτομέρειες τις ισλαμικής τέχνης και αρχιτεκτονικής. Από την ενσωμάτωση στίχων του κορανίου και την ιρανική διακόσμηση, μέχρι και τις λεπτομέρειες των περίτεχνων θόλων με τα τιρκουάζ πλακάκια που θυμίζουν υφαντά, το μουσείο έχει καθιερωθεί ως εμβληματικό ορόσημο της Κουάλα Λουμπούρ.

Πώς θα πάτε: Η διάρκεια του ταξιδιού από Αθήνα με την καλύτερη ανταπόκριση διαρκεί περίπου 13 ώρες. Το εισιτήριο του μουσείου κοστίζει 3,8 ευρώ.

Nanjing Museum- Ναντσίνγκ, Κίνα

Γιατί αξίζει να το επισκεφτείτε: Το Nanjing Museum, διαθέτει τρία εντυπωσιακά μοντέρνα εκθεσιακά συγκροτήματα και δίπλα μια αίθουσα σε στυλ παραδοσιακού ναού. Ιδρύθηκε το 1933 και είναι ένα από τα τρία μεγαλύτερα μουσεία της χώρας. Από το 2010, προστέθηκε μια συλλογή 420.000 κειμηλίων, από τα οποία περισσότερα από 2.000 κομμάτια είναι εθνικοί θησαυροί. Μεταξύ αυτών, υπάρχουν αντικείμενα αρχαιολογικών ανασκαφών, εθνικών μειονοτήτων και ξένων κρατών, της βασιλικής αυλής, της λογοτεχνίας της δυναστείας Τσινγκ κ.ά.

Highlights: Τα εκθέματα είναι πολλά και διαφορετικά, από πίνακες ζωγραφικής του 20ού αιώνα με πινέλο και μελάνι, μέχρι αρχαία καλλιγραφία –συμπεριλαμβανομένων παπύρων σούτρα από το Ντουνχουάνγκ. Ξεχωρίζει ένα υπέροχο ταφικό κοστούμι από νεφρίτη της δυναστείας των Χαν. Αξίζει επίσης να επισκεφθείτε τον υπόγειο χώρο που αναπαριστά το Ναντσίνγκ του 1930, με καφέ σε λειτουργία, ένα ταχυδρομείο και μια σταθμευμένη ατμομηχανή. Η διπλανή Ψηφιακή Γκαλερί διαθέτει διαδραστικά εκθέματα για παιδιά.

Πώς θα πάτε: Δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις από Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, θα χρειαστεί να κάνετε ενδιάμεσες στάσεις. Ο συνολικός χρόνος εξαρτάται από την αεροπορική εταιρεία και τη διάρκεια της αναμονής.

Μουσείο Επιστήμης και Τεχνολογίας Σανγκάης – Κίνα

Γιατί αξίζει να το επισκεφτείτε: Άνοιξε για το κοινό το 2001 σε μια έκταση 68.000 τ.μ. και στο επίκεντρο της φιλοσοφίας του είναι οι έννοιες «φύση – άνθρωπος – τεχνολογία». Αποτελείται από τέσσερις ορόφους και ένα υπόγειο και το οικοδόμημα αναπτύσσεται σπειροειδώς, συμβολίζοντας την επιστημονική πρόοδο. Υπάρχουν πολλές θεματικές αίθουσες εκθέσεων, όπως ο Κόσμος των Ζώων, το Φάσμα της Ζωής, το Φως της Σοφίας, το Λίκνο των Σχεδιαστών, η Εξερεύνηση της Γης, η Εποχή της Πληροφορίας, ο Κόσμος των Ρομπότ κ.ά.

Highlights: Στις εγκαταστάσεις του περιλαμβάνονται επίσης: το θέατρο IWERKS 4D, πλανητάριο, θέατρο ΙΜΑΧ 3D –το πρώτο μεγάλου μεγέθους στην Κίνα που φιλοξενεί 440 θεατές–, ενυδρείο, βοτανικός κήπος κ.ά. Τα παιδιά θα λατρέψουν την ενότητα του ρομποτικού κόσμου, όπου υπάρχουν τα πάντα: από αμείλικτα ρομπότ που λύνουν κύβους του Ρούμπικ, μέχρι μηχανικοί τοξότες.

Πώς θα πάτε: Υπάρχουν απευθείας πτήσεις από Αθήνα και η διάρκειά τους είναι περίπου 10 ώρες και 30 λεπτά. Από Θεσσαλονίκη με μία-δύο ανταποκρίσεις, το ταξίδι διαρκεί 13-15 ώρες.

National Palace Museum – Ταϊπέι, Ταϊβάν

Γιατί αξίζει να το επισκεφτείτε: Φιλοξενεί τη μεγαλύτερη και καλύτερη –σύμφωνα με το φημισμένο οδηγό Lonely Planet– συλλογή κινεζικής τέχνης στον κόσμο. Το National Palace Museum, περιλαμβάνει θησαυρούς ζωγραφικής, καλλιγραφίας, αγαλμάτων, μπρούντζου, λάκας, κεραμικών, εκθεμάτων από νεφρίτη και θρησκευτικών αντικειμένων.

Highlights: Τα έργα καλλιγραφίας και ζωγραφικής χρονολογούνται στις εποχές των δυναστειών Σανγκ έως Τσινγκ. Οι εκθεσιακοί χώροι που αφορούν τις πορσελάνες περιλαμβάνουν αγγεία, διακοσμητικά αντικείμενα και γλυπτά. Εκτός από αγγεία, τα έργα από χαλκό είναι όπλα και θρησκευτικά αντικείμενα. Υπάρχουν επίσης συλλογές με σπάνια βιβλία και ιστορικά έγγραφα. Ένα από τα πιο δημοφιλή εκθέματα είναι το περίφημο λάχανο από τζαντίτη (πέτρα που μοιάζει με τον νεφρίτη). Στους χώρους των περιοδικών εκθέσεων, φιλοξενούνται περιστασιακά και παραστάσεις. Για φαγητό μπορείτε να καθίσετε στο κομψό εστιατόριο Silks Palace. Το μουσείο απέχει περίπου 14 χλμ. από την πρωτεύουσα της Ταϊβάν, Ταϊπέι.

Πώς θα πάτε: Δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη για την Ταϊπέι. Υπολογίστε κατά μέσο όρο 15-20 ώρες με ενδιάμεσες στάσεις, ανάλογα με την αεροπορική εταιρεία και το χρόνο αναμονής.

Εθνικό Μουσείο του Κατάρ – Ντόχα, Κατάρ

Γιατί αξίζει να το επισκεφθείτε: Η ιστορία της χώρας και των ανθρώπων της αποτυπώνεται στο εμβληματικό Εθνικό Μουσείο του Κατάρ. Τόπος συνάντησης του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, με 11 εντυπωσιακές γκαλερί, όπου η ιστορία της χώρας παρουσιάζεται με καινοτόμες αφηγηματικές προσεγγίσεις, σε τρία ξεχωριστά κεφάλαια: Αρχές, Ζωή στο Κατάρ και Χτίζοντας το Έθνος. Στον πυρήνα των μόνιμων εκθεμάτων βρίσκεται ένα ψηφιακό αρχείο με χιλιάδες εικόνες, βίντεο που προβάλλονται στους καμπυλωτούς τοίχους και έγγραφα, ενώ βασικό στοιχείο του αποτελεί η διαγενεακή μάθηση μέσω των διαδραστικών εκθεμάτων. Επιπλέον, διαθέτει μια εντυπωσιακή σειρά από αρχαιολογικά και πολιτιστικά αντικείμενα, χειρόγραφα, έγγραφα, φωτογραφίες, κοσμήματα και κοστούμια, καθώς και απολιθώματα ζώων και φυτών από επτά χρονικές περιόδους.

Highlights: Η περίτεχνη μορφή του ρόδου της ερήμου, συμβολικού στοιχείου του Κατάρ, αποτέλεσε έμπνευση για τον εντυπωσιακό σχεδιασμό του κτιρίου από τον Γάλλο αρχιτέκτονα Ζαν Νουβέλ. Η κατασκευή του έχει ως κεντρικό πυρήνα το αρχικό παλάτι του σεΐχη Αμπντουλάχ μπιν Τζασίμ Αλ Θάνι, το σπίτι της οικογένειας και έδρα της κυβέρνησης για 25 χρόνια, το οποίο έχει αποκατασταθεί. Ξεχωριστό είναι και το διαμορφωμένο πάρκο που παρέχει στους επισκέπτες την ευκαιρία να εξερευνήσουν τα φυτά του Κατάρ και το ρόλο τους στον πολιτισμό του.

Πώς θα πάτε: Με απευθείας πτήσεις από την Αθήνα σε 4 ώρες και 25 λεπτά. Η είσοδος στο μουσείο είναι περίπου στα 12,70 ευρώ.

M+, Χονγκ Κονγκ, Κίνα

Γιατί αξίζει να το επισκεφθείτε: Το εμβληματικό μουσείο εικαστικών τεχνών στην πολιτιστική περιοχή West Kowloon, με θέα το λιμάνι Βικτόρια, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία μοντέρνου και σύγχρονου οπτικού πολιτισμού στον κόσμο. Στα 17.000 τ.μ. εκθεσιακού χώρου του Μ+, απλώνονται 33 γκαλερί, τρεις κινηματογραφικές κατοικίες, κέντρο μάθησης, γραφεία, εστιατόρια και το RoofGarden με θέα προς το λιμάνι. Η συλλογή του M+ συνδυάζει σχέδιο και αρχιτεκτονική, κινούμενη εικόνα και έργα εικαστικών τεχνών από το Χονγκ Κονγκ, την ηπειρωτική Κίνα και όλη την Ασία.

Highlights: Η μνημειώδης αρχιτεκτονική του φέρει την υπογραφή των Herzog& de Meuron σε συνεργασία με τους TFP Farrells & Arup. Το ιδιαίτερο κτίριο αποτελείται από ένα βάθρο και έναν πύργο που σχηματίζουν ένα ανάποδο «T». Η πρόσοψη είναι «ντυμένη» με LED, με αποτέλεσμα να φαίνονται οι εντυπωσιακές προβολές από τον παραλιακό δρόμο West Kowloon.

Πώς θα πάτε: Η διάρκεια του ταξιδιού από Αθήνα με την καλύτερη ανταπόκριση διαρκεί 14 ώρες.

Μουσείο του Μέλλοντος – Ντουμπάι





Γιατί αξίζει να το επισκεφθείτε: Αν και άνοιξε τις πόρτες του το 2022, το Μουσείο του Μέλλοντος μας ταξιδεύει απευθείας στο 2071. Αποτελεί ορόσημο για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και πρώτο στο είδος του, καθώς παρουσιάζει πτυχές του μέλλοντος και τις τεχνολογίες που θα το διαμορφώσουν. Οι καινοτόμες εκθέσεις του σχεδιάζουν το μέλλον, με ιδέες και τάσεις που αφορούν τους τομείς του περιβάλλοντος, της οικονομίας, της επιστήμης και της κοινωνίας. Ο κάθε όροφος του μουσείου αποτελεί μια σκηνή από το μέλλον, χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και την αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής.

Highlights: Το εμβληματικό κτίριο ύψους 77 μέτρων, ανυψώνει την αρχιτεκτρονική σε πρωτοφανή επίπεδα, καθώς στέκεται χωρίς εσωτερικές κολόνες στήριξης. Η εντυπωσιακή πρόσοψη είναι διακοσμημένη με αποσπάσματα από ποιήματα του σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ, εμίρη του Ντουμπάι, με τη τέχνη της αραβικής καλλιγραφίας.

Πώς θα πάτε: Με απευθείας πτήσεις από την Αθήνα σε 4 ώρες και 40 λεπτά. Η είσοδος στο μουσείο κοστίζει περίπου στα 37 ευρώ.

Μουσεία: Λούβρο Αμπού Ντάμπι – Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα





Γιατί αξίζει να το επισκεφθείτε: Κτισμένο στην πολιτιστική περιοχή Σαντιγιάτ και το ομώνυμο νησί, το Λούβρο του Αμπού Ντάμπι αποτελεί ένα πραγματικό θησαυροφυλάκιο εμπειριών με κεντρικό μοχλό την τέχνη. Ο φουτουριστικός γαλλικός σχεδιασμός του βραβευμένου αρχιτέκτονα Ζαν Νουβέλ συναντά την ιστορία του αραβικού κόσμου σε 9.200 τ.μ., 55 κτίρια και 22 γκαλερί. Πρόκειται για το πρώτο μουσείο παγκόσμιας εμβέλειας στον αραβικό κόσμο, που συνδέει την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική μέσα από αιώνες παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και εξέλιξης, εμπνέοντας νέους πολιτισμικούς διαλόγους. Το εμβληματικό κτίριο μοιάζει να αναδύεται από το νερό, όσο το φως χορεύει στο υγρό στοιχείο και η λευκή άμμος συναντά τον αραβικό ουρανό. Η περίτεχνη οροφή του αποτελείται από ένα πολύπλοκο γεωμετρικό σχήμα με 7.850 αστέρια. Ένα σύγχρονο αρχιτεκτονικό θαύμα που ξεπερνά τα γεωγραφικά σύνορα.

Highlights: Η συλλογή του μουσείου, που εκτίθεται σε 6.400 τ.μ., περιλαμβάνει αρχαιολογικά ευρήματα, διακοσμητικές τέχνες, νεοκλασικά γλυπτά, έργα ζωγραφικής από θρυλικούς καλλιτέχνες και σύγχρονες εγκαταστάσεις. Μεταξύ άλλων, θα θαυμάσετε την αυτοπροσωπογραφία του Βίνσεντ βαν Γκογκ, το Fountain of Light του Άι Γουεϊγουέι, το Ο Βοναπάρτης Διασχίζει τις Άλπεις του Ζακ-Λουί Νταβίντ, το Bronze Position Statue του Εντγκάρ Ντεγκά, το Παναγία και Βρέφος του Τζιοβάνι Μπελίνι, το Number 26A: Black and White του Τζάκσον Πόλοκ και το γλυπτό Horses of the Sun του Γκερέν Ζιλ. Τέσσερις προσωρινές εκθέσεις φιλοξενούνται στο μουσείο κάθε χρόνο, ενώ θα χρειαστείτε μία ολόκληρη ημέρα για να εξερευνήσετε τους θησαυρούς του.

Πώς θα πάτε: Με απευθείας πτήση από την Αθήνα σε 4 ώρες 40 λεπτά. Η είσοδος στο μουσείο κοστίζει 15 ευρώ

Πηγή: diakopes.gr