Ανακούφιση αλλά και αβεβαιότητα. Σε αυτές τις δύο λέξεις συνοψίζονται τα σχόλια που διατύπωσαν πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες σχετικά με τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών. «Πολλές από τις χώρες συμμάχους της Γαλλίας αναστέναξαν από ανακούφιση τη Δευτέρα, μετά την ήττα της Λεπέν», ανταπόκριση του Reuters. Από την άλλη όμως αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες τόνισαν, ότι ένας «άτσαλος» συνασπισμός, σε ένα κοινοβούλιο που κανένα κόμμα δεν έχει αυτοδυναμία, θα μπορούσε να προκαλέσει πονοκεφάλους για την Ευρώπη.

Η επαπειλούμενη νίκη της Λεπέν, που τελικά απετράπη στον β’ γύρο, προκάλεσε παλιρροϊκά κύματα αντίδρασης εντός και εκτός Γαλλίας. Ο φόβος της εκλογής ακροδεξιάς κυβέρνησης έφερνε μαζί του τον κίνδυνο να ανατραπεί τόσο η οικονομική όσο και η εξωτερική πολιτική της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης.

Ειδικότερα, Ευρωπαίοι ηγέτες που υποστηρίζουν την Ουκρανία φοβόντουσαν ότι μια κυβέρνηση υπό την ηγεσία της Λεπέν θα μπορούσε να είναι ήπια απέναντι στη Μόσχα και να μειώσει τη στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο. Βέβαια η ίδια η Λεπέν δεν είχε παραλείψει να δώσει τα διαπιστευτήριά της στο ΝΑΤΟ, δηλώνονται ότι η Ρωσία αποτελεί απειλή.

Όπως σημειώνει η ανάλυση του Reuters, η ήττα της Λεπέν σηματοδοτεί τουλάχιστον μια προσωρινή υπαναχώρηση του ακροδεξιού ρεύματος στην Ευρώπη. Παράλληλα θα μπορούσε να προαναγγέλλει μια παρατεταμένη περίοδο αστάθειας. Ο πιθανός σχηματισμός μιας νέας κυβέρνησης, που θα χαρακτηρίζεται από μια σχέση «άβολης συγκατοίκησης» με τον Εμανουέλ Μακρόν, πυροδοτεί εκ νέου τα σενάρια αστάθειας.

«Πρώτα απ’ όλα, είμαι αρκετά ανακουφισμένος που δεν νίκησε η ακροδεξιά», δήλωσε ο αντικαγκελάριος της Γερμανίας Ρόμπερτ Χάμπεκ. Ο ίδιος εξήρε τις προσπάθειες των Γάλλων να αποτραπεί μια «διολίσθηση προς τον εθνικισμό και να μετακινηθεί έτσι η Ευρώπη σε ακόμη πιο δύσκολα νερά».

Βέβαια, μετά τις πρώτες ενθουσιώδεις αντιδράσεις, ο Γερμανός αντικαγκελάριος διευκρίνησε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα αποτελεί «τεράστια πρόκληση» για όλους. «Καταρχάς για την ίδια τη Γαλλία. Φυσικά και για την Ευρώπη, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη φάση της αναδιοργάνωσης μετά τις ευρωεκλογές, αλλά και για τις γερμανογαλλικές σχέσεις», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.

Η γερμανική κυβέρνηση ήδη πραγματοποιεί επαφές με διάφορα κόμματα για να αποσφαφηνίσει τις προκλήσεις που έρχονται, δήλωσε ο κ. Χάμπεκ μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Στουτγάρδη.

Με ένα συγκρατημένα θετικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικύτωσης αντέδρασε στα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών ο σοσιαλδημοκράτης πρωθυπουργός της Πολωνίας

In Paris enthusiasm, in Moscow disappointment, in Kyiv relief. Enough to be happy in Warsaw.

— Donald Tusk (@donaldtusk) July 7, 2024