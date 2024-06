Οι γκολάρες του Σακίρι σε Μουντιάλ και Euro

Ο Σερντάν Σακίρι δεν είχε αγωνιστεί στην πρεμιέρα της Ελβετίας στο Euro 2024, αλλά ήταν παρών στον αποψινό δεύτερο αγώνα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του και έκανε την διαφορά.

Ο 32χρονος μεσοεπιθετικός της Ελβετίας, πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ κόντρα στην Σκωτία και το γκολ αυτό έμελλε να δώσει μεγάλο προβάδισμα για πρόκριση στην επόμενη φάση του Euro 2024.

Οι Σκωτσέζοι κατάφεραν να αιφνιδιάσουν τους Ελβετούς, καθώς προηγήθηκαν στο σκορ με το αυτογκόλ του Σαρ, αλλά η «απάντηση» των Ελβετών δεν άργησε.

Το γκολ που σημείωσε ο Σακίρι ήταν χάρμα ιδέσθαι, μ’ ένα σουτ που ήταν αδύνατον ν’ αντιδράσει ο τερματοφύλακας της Σκωτίας.

Ίσως να μπορεί να πει κάποιος ότι αυτό είναι μέχρι στιγμής το πιο ωραίο γκολ που έχουμε δει στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην Γερμανία.

Αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι ο διεθνής άσος της ελβετικής ομάδας, έχει να επιδείξει μερικά εντυπωσιακά γκολ με την φανέλα των Ελβετών και συνεχίζει την… παράδοση που έχει δημιουργήσει.

And the goal catalog is insane from Shaqiri

World Cup 2014

Euro 2016

World Cup 2018

Euro 2020 https://t.co/vQ9BxO73mb pic.twitter.com/7kU5AcmCa5

— Noah (@YordanForHOF44) June 19, 2024