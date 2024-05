Ελ Κααμπί vs… Ελ Κααμπί: Υποψήφια για καλύτερα της εβδομάδας τα δύο γκολ του Μαροκινού (vid)

Μία ακόμα συγκλονιστική εμφάνιση από τον Ολυμπιακό. Μία ακόμα αδιανόητη εμφάνιση από τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, που πέτυχε άλλα δύο γκολ κόντρα στην Άστον Βίλα και έστειλε τον Θρύλο της Ευρώπης στον τελικό του Europa Conference League!

Τα δύο αυτά τέρματα από χθες που χάρισαν την ιστορική νίκη-πρόκριση στον Ολυμπιακό, είναι και τα υποψήφια για καλύτερα γκολ της εβδμάδας (δηλαδή των ρεβάνς των ημιτελικών) του Conference League.

Συνεπώς, το δίλημμα είναι: Ελ Κααμπί ή Ελ Κααμπί!

Ο λόγος πλέον σε εσάς, για να ψηφίσετε ποιο είναι το καλύτερο γκολ της εβδομάδας στο UECL.

🌟 Vote for your favourite El Kaabi goal now 🗳️@Heineken || #UECLGOTW || #UECL

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) May 10, 2024