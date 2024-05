Γιατί η Πέππα το γουρουνάκι είναι «απλά ένα ενοχλητικό παλιόπαιδο»

Ποτέ ξανά δεν έχω ταυτιστεί τόσο πολύ με μία άποψη, όσο με αυτή, την οποία εκφράζει μια αρθρογράφος του Guardian και έχει να κάνει με την «Πέππα το γουρουνάκι».

Ούτε λίγο, ούτε πολύ, η αρθρογράφος του Guardian, Arwa Mahdawi και μητέρα ενός νηπίου, χαρακτηρίζει την Πέππα ως ένα «ενοχλητικό παλιόπαιδο».

Η Πέππα είναι ένα γουρουνάκι που ζει με τον μικρό της αδερφό Τζορτζ, τη Μαμά Γουρουνάκι και τον Μπαμπά Γουρουνάκι. Τα αγαπημένα πράγματα της Πέππα περιλαμβάνουν τα παιχνίδια, το ντύσιμο, τις μέρες έξω από το σπίτι ενώ οι περιπέτειες της τελειώνουν πάντα αισιόδοξα με δυνατά γέλια.

Η Πέππα, επισκέπτεται επίσης τον παππού και τη γιαγιά, ενώ η καλύτερη της φίλη είναι η Σούζυ η προβατίνα.

Γενικά οι χαρακτήρες έχουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά (ζουν σε σπίτια, φορούν ρούχα, πηγαίνουν σχολείο, εργάζονται, κλπ.), αλλά διατηρούν και τα χαρακτηριστικά των ζώων (π.χ. τα γουρουνάκια λατρεύουν τα λασπόλουτρα, κλπ.).

Κατατάσσεται στην κατηγορία «κινουμένων σχεδίων προσχολικής ηλικίας» και είναι βρετανικής προελεύσεως. Η πρώτη προβολή έγινε το Μάιο του 2014 και πλέον μεταδίδεται σε περισσότερες από 180 χώρες. Έχει μεταγλωττιστεί σε 40 γλώσσες. Κάθε επεισόδιο έχει διάρκεια πέντε λεπτά.

Σύμφωνα με τους δημιουργούς της, η Πέππα μαθαίνει στα παιδιά βασικά πράγματα για τη ζωή, την κοινωνία και την καθημερινότητα, με τρόπο που είναι απλός και κατανοητός. Δηλαδή, βοηθάει τα παιδιά να διαμορφώσουν προσωπικότητα, κατανοώντας τα βασικά.

Κατά την διάρκεια της πανδημίας, η Πέππα είχε δικό της hashtag (#PeppaEffect) το οποίο δημιουργήθηκε όταν οι Αμερικανοί Αμερικανούς γονείς, διαπίστωσαν πως τα παιδιά τους, μιλούσαν με βρετανική προφορά, όπως ακριβώς και η Πέππα.

