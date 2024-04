Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας αποκάλεσε τον Έλον Μασκ «αλαζόνα δισεκατομμυριούχο» μετά την άρνηση του ιδιοκτήτη του Χ (πρώην Twitter) να κατεβάσει βίντεο φερόμενης τρομοκρατικής επίθεσης στο Σίδνεϊ, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις και τα δικαστήρια δεν μπορούν να ελέγχουν «ολόκληρο το Διαδίκτυο».

Ο Μασκ, ο οποίος αγόρασε την πλατφόρμα το 2022 με δηλωμένο στόχο να προστατεύσει την ελευθερία της έκφρασης, ανέβασε meme στο οποίο το Χ παρουσιάζεται ως προστάτης του «ελεύθερου λόγου», ενώ τα άλλα μεγάλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιδίδονται σε «λογικρισία και προπαγάνδα».

Η διαμάχη στην Αυστραλία έρχεται να προστεθεί στην άρνηση του Μασκ να εφαρμόσει δικαστική απόφαση στη Βραζιλία για το μπλοκάρισμα συγκεκριμένων λογαριασμών. Ο Μασκ χαρακτήρισε «αντισυνταγματικό» το αίτημα του ανώτατου δικαστή Αλεχάντρε ντε Μοράες, ο οποίος διενεργεί έρευνα για εκστρατείες fake news επί θητείας του τέως πρωθυπουργού Ζαΐρ Μπολσονάρου, και είναι επίσης επικεφαλής έρευνας για φερόμενη απόπειρα πραξικοπήματος με τον Μπολσονάρου.

Στην Αυστραλία, το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο διέταξε την Δευτέρα το Χ να μπλοκάρει προσωρινά αναρτήσεις με βίντεο που δείχνουν έναν επίσκοπο στο Σίδνεϊ να μαχαιρώνεται από έφηβο, ο οποίος κατηγορείται τώρα για τρομοκρατία.

Το Χ υποστήριξε ότι μπλόκαρε τις αναρτήσεις για τους χρήστες εντός Αυστραλίας, όπως ο επίτροπος Ηλεκτρονικής Ασφάλειας της χώρας διαπίστωσε ότι το βίντεο παρέμενε προσβάσιμο από άλλες χώρες και έπρεπε να κατέβει δεδομένου ότι παρουσιάζει πράξεις βίας.

Επιπλέον, ρεπόρτερ του Reuters διαπίστωσε ότι η επίμαχη ανάρτηση ήταν ορατή και στην Αυστραλία.

Our concern is that if ANY country is allowed to censor content for ALL countries, which is what the Australian “eSafety Commissar” is demanding, then what is to stop any country from controlling the entire Internet?

We have already censored the content in question for… https://t.co/aca9E4uAB7

— Elon Musk (@elonmusk) April 22, 2024