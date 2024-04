Η αστυνομία στο Σίδνεϊ απήγγειλε χθες κατηγορίες για τρομοκρατία στον 16χρονο που μαχαίρωσε την περασμένη Δευτέρα τον επίσκοπο Μαρ Μαρί Εμάνουελ μέσα στην εκκλησία του Χριστού του Καλού Ποιμένα.

Σήμερα, χιλιάδες μουσουλμάνοι συγκεντρώθηκαν σε τεμένη ανά το Σίδνεϊ για την προσευχή της Παρασκευής παρά την ανησυχία για επιθέσεις αντεκδίκησης μετά την απαγγελία των κατηγοριών.

Οπτικό υλικό από τη στιγμή της επίθεσης δείχνει ένα αγόρι να συγκρατείται από τους πιστούς που βρίσκονταν μέσα στην εκκλησία και να φωνάζει στον Εμάνουελ ότι προσέβαλε το ισλάμ.

Η αστυνομία εικάζει ότι ο νεαρός μαχαίρωσε τον επίσκοπο, ο οποίος νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, έως και έξι φορές. Το αδίκημα αυτό επισύρει μέγιστη ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Στον φερόμενο δράστη δεν επιτράπηκε να αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση.

