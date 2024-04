Μπριζίτ Μακρόν: Η πρώτη κυρία της Γαλλίας σε ρόλο έκπληξη στο Emily in Paris

Τα γυρίσματα για το νέο κύκλο της σειράς «Emily in Paris» βρίσκονται σε εξέλιξη στη γαλλική πρωτεύουσα. Και η 35χρονη Λίλι Κόλινς, η οποία υποδύεται την πρωταγωνίστρια Έμιλι, είχε μαζί της έναν ξεχωριστό καλεσμένο σταρ, όταν έφτασε πριν λίγες ημέρες στα γυρίσματα , σύμφωνα με την «Daily Mail».

Η «πρώτη κυρία» της Γαλλίας, η Μπριζίτ Μακρόν, η οποία είναι φαν της σειράς του Netflix, εθεάθη μαζί με το καστ και το συνεργείο ενόψει της εμφάνισής της σε ένα από τα επόμενα επεισόδια. Στον πρώτο κύκλο, οι τηλεθεατές είχαν παρακολουθήσει την καριέρα της Έμιλι να απογειώνεται, όταν μία ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κοινοποιήθηκε δήθεν από την Μπριζίτ Μακρόν.

Στο συγκεκριμένο επεισόδιο βλέπουμε το στέλεχος μάρκετινγκ να αγωνίζεται να ενταχθεί στην εταιρεία, ενώ εργάζεται σε μια καμπάνια για τη «Vaga-Jeune». Όταν ανακαλύπτει ότι η γαλλική λέξη για τον γυναικείο κόλπο είναι αρσενικού γένους, η Έμιλι μοιράζεται την απογοήτευσή της στο διαδίκτυο, με την ανάρτηση τελικά να αναδημοσιεύεται από την «πρώτη κυρία» της χώρας.

