Δεν θα βρεθεί πίσω από τα κάγκελα της φυλακής ο Τζόναθαν Μέιτζορς για την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας κατά της πρώην συντρόφου του, Γκρέις Τζαμπάρι.

Ο ηθοποιός, ωστόσο, είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει ένα ετήσιο ειδικό πρόγραμμα συμβουλευτικής.

Ο 34χρονος πρωταγωνιστής της ταινίας «Κριντ III» και άλλων ταινιών, αρκετών της Marvel, αντιμετώπιζε το ενδεχόμενο να εκτίσει ποινή φυλάκισης έως και ένα χρόνο, αφού καταδικάστηκε για επίθεση σε βαθμό πλημμελήματος από ένορκους του Μανχάταν τον Δεκέμβριο.

Ο δικαστής Μάικλ Γκάφι διέταξε επίσης τον Μέιτζορς να συνεχίσει την ψυχοθεραπεία του.

Μετά την ένοχη ετυμηγορία, τα Marvel Studios διέκοψαν αμέσως τη συνεργασία τους με τον κάποτε πολλά υποσχόμενο σταρ.

Jonathan Majors has been sentenced to one year of domestic violence counseling after being convicted last year of assaulting and harassing his ex-girlfriend, Grace Jabbari.https://t.co/AkVtPuO1lq pic.twitter.com/dTLT8EKvu6

— Variety (@Variety) April 8, 2024