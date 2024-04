Πέθανε ο frontman των «Firehouse», C.J. Snare

Ο C.J. Snare, frontman του hard rock συγκροτήματος Firehouse, πέθανε αναπάντεχα στα 64 του χρόνια.

«Σήμερα είναι μια θλιβερή ημέρα για το Rock N Roll» σημειώνεται σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην επίσημη σελίδα του συγκροτήματος στο Facebook την Κυριακή 7 Απριλίου.

«Με μεγάλη λύπη ενημερώνουμε τον κόσμο ότι χάσαμε τον αδερφό μας C.J. Snare, τον πολεμιστή του rock and roll, τον βασικό τραγουδιστή και ιδρυτικό μέλος των Firehouse».

Στην ανακοίνωση σημείωναν πως ο C.J. Snare πέθανε αναπάντεχα στο σπίτι και πως ήταν ένας νεαρός 64 ετών.

«Όπως όλοι γνωρίζεται, ο C.J. Snare αναμενόταν να επιστρέψει στη σκηνή με το συγκρότημα το καλοκαίρι μετά την ανάρρωσή του από τη χειρουργική επέμβαση στην οποία είχε υποβληθεί. Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι με τον πρόωρο θάνατο του C.J. Snare».

Θα επιστρέψω στη σκηνή με τους Firehouse πριν το καταλάβετε

Το συγκρότημα προσέθεσε πως ο frontman, με πραγματικό όνομα Carl Snare, «ήταν αναμφισβήτητα ένα από τα καλύτερα φωνητικά ταλέντα μιας γενιάς που έκανε περιοδείες σε όλο τον κόσμο με τους Firehouse ασταμάτητα τα τελευταία 34 χρόνια».

«Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια εκφράζονται σε όλη την οικογένεια του Snare, την Katherine Little, τους φίλους και όλους τους αγαπημένους θαυμαστές μας σε όλο τον κόσμο. Φτάσε τον ουρανό» σημείωσαν αναφερόμενοι και στο τραγούδι τους από το 1992 «Reach for the Sky».

«Θα λείπεις για πάντα στην οικογένεια, τους φίλους, τους θαυμαστές και τους συναδέλφους σου. Τραγουδάς με τους αγγέλους τώρα».

Η τελευταία ανάρτηση του C.J. Snare

Η κόρη του C.J.Snare, σύμφωνα με το TMZ, ανέφερε πως ο πατέρας της πέθανε από καρδιακή ανακοπή μετά από μια μεγάλη μάχη με τον καρκίνο.

Οι Firehouse δημιουργήθηκαν το 1984 στο Richmond, Virginia, πριν υπογράψουν στην Epic Records το 1989. Μαζί έκαναν επιτυχίες όπως οτ «Love of a Lifetime» του 1990, το «When I Look Into Your Eyes» του 1992 και το «I Live My Life For You» του 1995.

Σε μια από τις τελευταίες του αναρτήσεις, ο C.J. Snare ανέφερε ότι αισθάνεται όλο και πιο δυνατός καθημερινά. «Θα επιστρέψω στη σκηνή με τους Firehouse πριν το καταλάβετε. Η υγεία είναι πάνω απ’ όλα οπότε κάνω πλήρη ανάρρωση πριν από την επιστροφή μου» έγραφε χαρακτηριστικά στις 27 Μαρτίου.