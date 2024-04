Η Χαμάς στέλνει διαπραγματευτές στο Κάιρο σήμερα, ενώ το Ισραήλ φέρεται επίσης να εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει αντιπροσωπεία.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο τεσσάρων στρατιωτών στη νότια Λωρίδα της Γάζας, λίγες ώρες αφότου η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Κασάμ , ανακοίνωσε ότι σκότωσε 14 ισραηλινούς στρατιώτες στη Χαν Γιουνίς.

Ένας νεαρός Παλαιστίνιος πέθανε μετά από πυροβολισμό στο κεφάλι από τις ισραηλινές δυνάμεις κατά τη διάρκεια επιδρομής στη Ραμάλα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Wafa.

Το Ισραήλ εξαπολύει αεροπορικές επιδρομές στον ανατολικό Λίβανο πλήττοντας, όπως λέει, τοποθεσίες της Χεζμπολάχ, αφού η ένοπλη οργάνωση κατέρριψε ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος πάνω από τη χώρα.

Μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν ένα στρατιωτικό συγκρότημα και τρεις άλλες τοποθεσίες που ανήκουν στη Χεζμπολάχ στην ανατολική πόλη Μπααλμπέκ, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός. Δύο πηγές ασφαλείας δήλωσαν ότι δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Η υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου προς το Ισραήλ «δεν είναι άνευ όρων», γράφει ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον στην εφημερίδα The Sunday Times, μία εβδομάδα αφότου ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν στη Γάζα επτά εργαζόμενους της Παγκόσμιας Κεντρικής Κουζίνας για την παροχή βοήθειας, ανάμεσά τους τρεις Βρετανούς.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το πού έγκειται η ευθύνη: Η έρευνα του Ισραήλ έχει ήδη απαριθμήσει τις ανεπαρκείς διαδικασίες και την απαράδεκτη συμπεριφορά του προσωπικού των IDF που συμμετείχε. Αυτό δεν πρέπει να ξανασυμβεί ποτέ», έγραψε ο Κάμερον.

«Η υποστήριξή μας δεν είναι άνευ όρων: περιμένουμε από μια τόσο περήφανη και επιτυχημένη δημοκρατία να τηρεί το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», πρόσθεσε, αναφερόμενος στο Ισραήλ.

Έξι μήνες μετά την τρομοκρατική επίθεση υπό την ηγεσία της Χαμάς, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες χαρακτηρίζει την 7η Οκτωβρίου «ημέρα πόνου για το Ισραήλ και τον κόσμο».

Σε μια βιντεοσκοπημένη δήλωση που αναρτήθηκε στο Χ, ο Γκουτέρες λέει ότι ο ίδιος και ο ΟΗΕ θρηνούν για τους περίπου 1.200 ανθρώπους, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν άμαχοι, «που σκοτώθηκαν εν ψυχρώ».

«Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη φρίκη που εξαπέλυσε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου», λέει.

