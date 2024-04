Η δεκαετία των 30 είναι μια δεκαετία που συχνά χαρακτηρίζεται από μεγάλα οικονομικά βήματα, από την αγορά του πρώτου σας σπιτιού μέχρι την αλλαγή εργασίας και την αποταμίευση για τα… μελλοντικά σας παιδιά, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNBC.

Με περισσότερα χρόνια εργασίας στη ζώνη σας, πιθανότατα βγάζετε περισσότερα χρήματα από ό,τι στη δεκαετία των 20 σας – αλλά μπορεί να είναι ακόμα δύσκολο να ξέρετε τι ακριβώς πρέπει να κάνετε με αυτά για να προετοιμάσετε τον εαυτό σας για οικονομική επιτυχία στα 40 σας και μετά.

Ακολουθούν τρία έξυπνα πράγματα που μπορείτε να κάνετε με τα μετρητά σας ως τριαντάρηδες, σύμφωνα με δύο πιστοποιημένους οικονομικούς σχεδιαστές.

1. Συνέχιση της εξάλειψης του χρέους

Ενώ η αποπληρωμή του χρέους θα πρέπει επίσης να αποτελεί προτεραιότητα για όσους βρίσκονται στη δεκαετία των 20, θα μπορούσατε να είστε ακόμη καλύτερα τοποθετημένοι στη δεκαετία των 30 σας για να επικεντρωθείτε στην αντιμετώπιση των εκκρεμών πληρωμών, επειδή πιθανότατα βγάζετε περισσότερα χρήματα, λέει ο Andrew Fincher, CFP και οικονομικός σύμβουλος στην VLP Financial Advisors.

«Όταν είστε στα 30 σας και έχετε τη δυνατότητα να πληρώσετε περισσότερα, αυτό είναι ένα εξαιρετικό χρονικό πλαίσιο για να προσπαθήσετε πραγματικά να μην επεκταθεί αυτό το χρέος στα 40 σας», λέει.

2. Εξετάστε το άνοιγμα ενός λογαριασμού 529

Εάν έχετε ή σκοπεύετε να αποκτήσετε παιδιά, η δεκαετία των 30 σας είναι μια καλή στιγμή για να σκεφτείτε το άνοιγμα ενός αποταμιευτικού λογαριασμού 529 για το κολέγιο, ώστε να χρηματοδοτήσετε τη μελλοντική τους εκπαίδευση – ιδίως δεδομένου ότι το μέσο κόστος του κολεγίου στις ΗΠΑ ξεπερνά τα 36.000 δολάρια ετησίως και αυξάνεται.

Το σχέδιο 529 είναι ένας φορολογικά ευνοούμενος αποταμιευτικός λογαριασμός που χρηματοδοτείται και λειτουργεί και από τις 50 πολιτείες και την Περιφέρεια της Κολούμπια. Τα κέρδη και οι αναλήψεις από ένα 529 είναι αφορολόγητα εάν χρησιμοποιούνται για αναγνωρισμένες δαπάνες εκπαίδευσης.

Εάν ανοίξετε έναν λογαριασμό 529 όταν γεννηθεί το παιδί σας, θα έχετε περίπου 18 χρόνια για να αποταμιεύσετε και να αυξήσετε τις επενδύσεις σας, λέει ο Fincher. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι λιγότερο πιθανό το παιδί σας να πρέπει να ανησυχεί για το φοιτητικό χρέος όταν μεγαλώσει.

Οι κρατικές φοροαπαλλαγές για τις καταθέσεις 529 καθιστούν επίσης ελκυστικά αυτά τα προγράμματα αποταμίευσης για το κολέγιο, αν και κάθε κράτος είναι διαφορετικό. Τα ανώτατα όρια εισροών ποικίλλουν επίσης ανάλογα με την πολιτεία και κυμαίνονται από 235.000 έως 529.000 δολάρια, σύμφωνα με το NerdWallet.

3. Ενισχύστε τις συνταξιοδοτικές σας αποταμιεύσεις

Η δεκαετία των 30 σας είναι μια εξαιρετική στιγμή για να βεβαιωθείτε ότι οι συνταξιοδοτικές σας αποταμιεύσεις βρίσκονται σε καλό δρόμο και να τις ενισχύσετε.

«Κοιτάξτε να προσπαθήσετε να βελτιώσετε [το πρόγραμμα συνταξιοδότησης της εταιρείας σας]», λέει ο Joe Conroy, CFP και συγγραφέας του βιβλίου “Decades & Decisions: Financial Planning At Any Age”.

«Ίσως να αποταμιεύετε 1% περισσότερο κάθε χρόνο για μερικά χρόνια, ώστε να αυξήσετε τις αποταμιεύσεις σας και να τις φτάσετε σε ένα καλύτερο ποσοστό», προσθέτει ο Conroy.

Εάν δεν είχατε θέσει σε εφαρμογή ένα σχέδιο συνταξιοδότησης στη δεκαετία των 20, είναι ζωτικής σημασίας να αναπληρώσετε τον χαμένο χρόνο στη δεκαετία των 30. Εάν ο εργοδότης σας δεν προσφέρει πρόγραμμα 401(k) ή παρόμοιο σχέδιο, μπορείτε να ανοίξετε έναν ατομικό λογαριασμό συνταξιοδότησης μόνοι σας.

Πηγή: OT