Μια γυναίκα στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών δημιούργησε ένα ρεκόρ έχοντας τα μεγαλύτερα πόδια στον κόσμο σε ζωντανό άνθρωπο (γυναίκα) με το δεξί της πόδι να έχει διαστάσεις 33,1 εκατοστά (13,03 ίντσες) και το αριστερό πόδι 32,5 εκατοστά (12,79 ίντσες), σύμφωνα με τα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες το οποίο και κατέκτησε.

Το νούμερο παπουτσιών της Tanya Herbert είναι… 50!

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ndtv.com η κ. Herbert έχει ύψος 1,80 μ. και ήταν πάντα ψηλότερη και μεγαλύτερη από τους συνομηλίκους της. «Μέχρι το λύκειο τα πόδια της είχαν φτάσει στο μέγεθος ρεκόρ που είναι σήμερα».

Η κ. Herbert δήλωσε: «Μεγαλώνοντας ήμουν πάντα η ψηλότερη γύρω μου. Η μητέρα μου ήταν 1,80 μ. και ο πατέρας μου 1,80 μ., οπότε δεν είχα άλλη επιλογή από το να είμαι ψηλή». Είπε ότι δεν θεωρούσε το να είναι ψηλότερη ως κάτι κακό, αφού οι γονείς της της έδωσαν μια πολύ υγιή αυτοεκτίμηση.

Say hello to Tanya Herbert, new record holder for the world’s largest feet! 🦶️ pic.twitter.com/yVULTFRIL6

— Guinness World Records (@GWR) November 16, 2022