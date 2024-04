«Διπλό» πλήγμα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Με προβλήματα στην άμυνά της θα συνεχίσει για το υπόλοιπο της σεζόν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι «κόκκινοι διάβολοι» γνωστοποίησαν ότι ο Λισάντρο Μαρτίνες και ο Βίκτορ Λίντελεφ θα μείνουν εκτός για τουλάχιστον ένα μήνα.

Ο Σουηδός στόπερ έγινε αναγκαστική αλλαγή στο παιχνίδι με την Μπρέντφορντ στο 69ο λεπτό και στη θέση του πέρασε ο Μαρτίνες.

Ο Αργεντινός στόπερ ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της προπόνησης, όπου διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί έναν τραυματισμό στην γάμπα και θα απουσιάσει από τα επόμενα παιχνίδια.

ℹ️ @LisandrMartinez and @VLindelof will be out of action for at least a month.#MUFC

