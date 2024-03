Το σπάνιο δικέφαλο, μη δηλητηριώδες φίδι «Tiger-Lily» αντιμετώπισε πρόσφατα μια σημαντική ιατρική πρόκληση. Το Κέντρο Φύσης Powder Valley του Τμήματος Διατήρησης του Μιζούρι είχε προγραμματίσει να ολοκληρώσει την παραμονή της Tiger-Lily στις 18 Μαρτίου. Ωστόσο, μια απροσδόκητη κατάσταση υγείας επέβαλε την άμεση τροποποίηση αυτών των σχεδίων, αναδεικνύοντας την περίπλοκη φροντίδα που απαιτείται για τέτοια εξαιρετικά πλάσματα.

Η ανακάλυψη της κατάστασης της Tiger-Lily έγινε τυχαία, όταν η Lauren Baker παρατήρησε σημάδια δυσφορίας μετά από μια συνήθη συνεδρία σίτισης. Η εμφάνιση αίματος μετά το φτέρνισμα του φιδιού ήταν ένα ασυνήθιστο και ανησυχητικό σύμπτωμα, το οποίο ώθησε σε ταχεία δράση.

«Αυτό σήμανε αμέσως κόκκινο πανί στο προσωπικό μας και της κλείσαμε γρήγορα ραντεβού με την Ομάδα Υγείας των Ζώων στο Ζωολογικό Κήπο», σημείωσε η Baker σε δελτίο Τύπου.

Κατά την εξέταση, η κτηνιατρική ομάδα του ζωολογικού κήπου διέγνωσε την Tiger-Lily με προ-ωοθηκική στάση, μια κατάσταση που επηρεάζει τις ωοθήκες. Ένας από τους μόνιμους κτηνιάτρους του ζωολογικού κήπου εξήγησε τη σοβαρότητα της κατάστασης.

«Υπό φυσιολογικές συνθήκες, η ωοθήκη θα μεγάλωνε ωοθυλάκια, τα οποία στη συνέχεια θα ωοτοκούνταν ως αυγά για να γεννηθούν τελικά. Στην περίπτωση της Tiger-Lily, ξεκίνησε τον αναπαραγωγικό κύκλο, αλλά τα ωοθυλάκια δεν ωοτοκούνταν και αντίθετα συνέχισαν να αναπτύσσονται και να παραμένουν στατικά στην ωοθήκη της. Με την πάροδο του χρόνου, αυτό οδήγησε σε φλεγμονή και κίνδυνο μόλυνσης».

Η απόφαση για την αφαίρεση των μη φυσιολογικών ωοθηκών της Tiger-Lily ελήφθη υπό το πρίσμα των πιθανών κινδύνων που συνδέονται με την κατάστασή της. Αυτή η χειρουργική επέμβαση υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα και τις προκλήσεις της φροντίδας σπάνιων και γενετικά μοναδικών ζώων όπως η Tiger-Lily.

Saint Louis Zoo veterinarians performed surgery this month on Tiger-Lily, a unique two-headed western rat snake under the care of @MDC_online.

Veterinarians removed Tiger-Lily’s abnormal ovaries on March 11. She is doing well in recovery!

Read more at https://t.co/HPlLJW3brU. pic.twitter.com/hEdoVVZwAP

— Saint Louis Zoo (@stlzoo) March 21, 2024