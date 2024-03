Η Ουκρανία επιβεβαιώνει ότι το ρωσικό αεροσκάφος που συνετρίβη στην Κριμαία καταρρίφθηκε από «φίλια πυρά»

Η Ουκρανία επιβεβαίωσε πως το ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη την Πέμπτη (28/3) σε θαλάσσια περιοχή στα ανοιχτά του λιμανιού της Σεβαστούπολης στην προσαρτημένη από τη Μόσχα, Κριμαία, κατερρίφθη από «φίλια πυρά».

«Ο ανθρώπινος παράγοντας μπήκε στο παιχνίδι – κάποιος ήθελε πραγματικά να πάρει ένα μετάλλιο και απέτυχε να καταλάβει ποιανού ήταν το αεροπλάνο»

Ο Ντμίτρο Πλέτεντσουκ, ο εκπρόσωπος του Πολεμικού Ναυτικού της Ουκρανίας, επιβεβαίωσε τις αναφορές που είχαν κυκλοφορήσει σε κανάλια του Telegram στην Κριμαία πως το αεροσκάφος καταρρίφθηκε κατά λάθος από τις ίδιες τις ρωσικές δυνάμεις πάνω από τη Σεβαστούπολη λίγο μετά την απογείωσή του από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Μπέλμπεκ.

Όπως αναφέρει ο ανταποκριτής του Ukrinform, ο Πλέτεντσουκ δήλωσε πως το ρωσικό αμυντικό σύστημα κατέρριψε ένα δικό τους μαχητικό αεροσκάφος, ένα Su-27, πάνω από τον κόλπο της Σεβαστούπολης στις 28 Μαρτίου.

«Επιβεβαιώνουμε ότι το αεροπλάνο αυτό ανήκε στη Ρωσική Ομοσπονδία και ότι καταστράφηκε από τις δικές τους δυνάμεις. Ήταν σε υψηλή επιφυλακή, σε ετοιμότητα μάχης. Ο ανθρώπινος παράγοντας μπήκε στο παιχνίδι – κάποιος ήθελε πραγματικά να πάρει ένα μετάλλιο και απέτυχε να καταλάβει ποιανού ήταν το αεροπλάνο», τόνισε ο Πλέτεντσουκ.

Σημείωσε επίσης ότι παρά την πρόσφατη καταστροφή του στρατιωτικού κόμβου επικοινωνίας στη Σεβαστούπολη, είναι «πολύ νωρίς για να πούμε ότι ο εχθρός δεν έχει εργαλεία για τη διεξαγωγή αναγνώρισης».

Βίντεο από τη στιγμή της συντριβής

Ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της Σεβαστούπολης δήλωσε πως ένα ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη σε θαλάσσια περιοχή στα ανοιχτά του λιμανιού της Σεβαστούπολης.

Ακόμα προσέθεσε πως ο πιλότος εγκατέλειψε εγκαίρως το αεροσκάφος πριν τη συντριβή, χρησιμοποιώντας το σύστημα εκτίναξης. Τον παρέλαβαν διασώστες και είναι ασφαλής.

Δεν υπάρχουν ζημιές σε κατοικημένες περιοχές, δήλωσε ο κυβερνήτης της Σεβαστούπολης, Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ.

«Ένα στρατιωτικό αεροπλάνο έπεσε στη θάλασσα. Ο πιλότος εκτινάχθηκε. Τον περισυνέλεξαν διασώστες της Υπηρεσίας Διάσωσης της Σεβαστούπολης σε απόσταση 200 μέτρων από την ακτή. Η ζωή του δεν κινδυνεύει», είπε χαρακτηριστικά ο Ραζβοζάγιεφ σε ανάρτησή στο Telegram χωρίς να αναφερθεί στα αιτία της συντριβής ή να δώσει κάποια παραπάνω πληροφορία.

Ένα ανεπιβεβαίωτο βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε ένα φλεγόμενο αεροπλάνο να πέφτει από τον ουρανό, ενώ άλλα βίντεο φαίνεται να δείχνουν τον πιλότο να πέφτει με αλεξίπτωτο μετά την εκτίναξη.

🔥 Oh, how beautifully it burns and falls. Thank you, Russian air defense, keep it up. pic.twitter.com/x4glxTZ43t — NEXTA (@nexta_tv) March 28, 2024

More video of a fighter jet crashing over Sevostopol According to Ukrainian media, it could be a Russian Su-35 4th generation fighter jet. According to unconfirmed information, the military plane could allegedly have been shot down by Russian air defense systems. pic.twitter.com/blylMZ996y — NEXTA (@nexta_tv) March 28, 2024

⚡️ A Russian military plane was shot down in Sevastopol It probably came under «friendly fire». According to preliminary information, the pilot ejected. pic.twitter.com/rfHiPXK4rI — NEXTA (@nexta_tv) March 28, 2024

Η Σεβαστούπολη, η ιστορική έδρα του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, βρίσκεται στη νότια ακτή της Κριμαίας, την οποία η Μόσχα προσάρτησε το 2014. Η χερσόνησος δέχεται τακτικές ουκρανικές επιθέσεις από τότε που η Ρωσία εξαπέλυσε την πλήρους κλίμακας εισβολή της τον Φεβρουάριο του 2022.