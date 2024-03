Ένα ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη την Πέμπτη σε θαλάσσια περιοχή στα ανοιχτά του λιμανιού της Σεβαστούπολης στην προσαρτημένη από τη Ρωσία, Κριμαία, δήλωσε ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της περιοχής.

Ο πιλότος εγκατέλειψε εγκαίρως το αεροσκάφος πριν τη συντριβή, χρησιμοποιώντας το σύστημα εκτίναξης. Τον παρέλαβαν διασώστες και είναι ασφαλής.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ένα φλεγόμενο αεροπλάνο να πέφτει από τον ουρανό

Δεν υπάρχουν ζημιές σε κατοικημένες περιοχές, δήλωσε ο κυβερνήτης της Σεβαστούπολης Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ.

«Ένα στρατιωτικό αεροπλάνο έπεσε στη θάλασσα. Ο πιλότος εκτινάχθηκε. Τον περισυνέλεξαν διασώστες της Υπηρεσίας Διάσωσης της Σεβαστούπολης σε απόσταση 200 μέτρων από την ακτή. Η ζωή του δεν κινδυνεύει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ραζβοζάγιεφ σε ανάρτησή στο Telegram χωρίς να αναφερθεί στα αιτία της συντριβής ή να δώσει κάποια παραπάνω πληροφορία.

⚡️ A Russian military plane was shot down in Sevastopol It probably came under «friendly fire». According to preliminary information, the pilot ejected. pic.twitter.com/rfHiPXK4rI — NEXTA (@nexta_tv) March 28, 2024

Νωρίτερα, ρωσικά κανάλια στο Telegram ανέφεραν ότι ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος Su-35 συνετρίβη κοντά στη Σεβαστούπολη. Δεν είναι ακόμη σαφές τι προκάλεσε τη συντριβή.

More video of a fighter jet crashing over Sevostopol According to Ukrainian media, it could be a Russian Su-35 4th generation fighter jet. According to unconfirmed information, the military plane could allegedly have been shot down by Russian air defense systems. pic.twitter.com/blylMZ996y — NEXTA (@nexta_tv) March 28, 2024

Ένα ανεπιβεβαίωτο βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε ένα φλεγόμενο αεροπλάνο να πέφτει από τον ουρανό, ενώ άλλα βίντεο φαίνεται να δείχνουν τον πιλότο να πέφτει με αλεξίπτωτο μετά την εκτίναξη.

🔥 Oh, how beautifully it burns and falls. Thank you, Russian air defense, keep it up. pic.twitter.com/x4glxTZ43t — NEXTA (@nexta_tv) March 28, 2024

Η Σεβαστούπολη, η ιστορική έδρα του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, βρίσκεται στη νότια ακτή της Κριμαίας, την οποία η Μόσχα προσάρτησε το 2014. Η χερσόνησος δέχεται τακτικές ουκρανικές επιθέσεις από τότε που η Ρωσία εξαπέλυσε την πλήρους κλίμακας εισβολή της τον Φεβρουάριο του 2022.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που κοινοποιήθηκαν στο κανάλι Crimean Wind Telegram και τους οποίους επικαλείται ο Kyiv Independent, το αεροπλάνο καταρρίφθηκε κατά λάθος από τις ίδιες τις ρωσικές δυνάμεις. Το κανάλι ισχυρίστηκε ότι το αεροπλάνο καταρρίφθηκε πάνω από τη Σεβαστούπολη μετά την απογείωσή του από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Μπέλμπεκ.

Παρόλο που το ακριβές μοντέλο του αεροπλάνου δεν είναι σαφές, τα βίντεο που κυκλοφόρησαν σε κανάλια Telegram δείχνουν κάτι που μοιάζει να είναι μαχητικό αεροσκάφος. Ορισμένα κανάλια αναγνώρισαν το αεροπλάνο ως Su-35 ή Su-27.

Ουκρανοί αξιωματούχοι δεν έχουν σχολιάσει τους ισχυρισμούς, οι οποίοι δεν μπορούν να επαληθευτούν ανεξάρτητα.