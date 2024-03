Ο επικρατέστερος διάδοχος του Ντάνιελ Κρεγκ στον εμβληματικό ρόλο του «Τζέιμς Μποντ» φαίνεται πώς είναι ο Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον. Ο 33χρονος διάσημος πρωταγωνιστής δεν έχει ακόμη αποδεχτεί επίσημα τον ρόλο, αλλά αν ευοδωθεί η συμφωνία θα είναι ο έβδομος ηθοποιός που θα υποδυθεί τον θρυλικό μυστικό πράκτορα από το 1962 που ξεκίνησε η σειρά.

Ωστόσο, ο παλιός Μποντ, Πιρς Μπρόσναν εξέφρασε τη δική του άποψη. Σχολίασε θετικά την επίσημη -κατά τα περισσότερα διεθνή πρακοτορεία- πρόταση στον Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον για τη νέα ταινία.

Ο Μπρόσναν, που υποδύθηκε τον μυστικό πράκτορα από τη δεκαετία του 1990 και τις αρχές του 2000, στα φιλμ «GoldenEye», «The World is Not Enough», «Die Another Day» και «Tomorrow Never Dies», θεωρεί ότι ο 33χρονος ηθοποιός είναι κατάλληλος για τον ρόλο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μπρόσναν είπε σε πρόσφατη αναφορά του: «Ήταν ο καλύτερος στο «The Greatest». Λοιπόν, ναι, διάβασα τα νέα για το ενδεχόμενο να είναι ο Μποντ. Νομίζω ότι έχει τις ικανότητες, το ταλέντο και το χάρισμα για να υποδυθεί τον Μποντ, σε μεγάλο».

Σύμφωνα με τη Sun, ο 33χρονος ηθοποιός δεν έχει ακόμη αποδεχτεί επίσημα τον ρόλο, αλλά πολλά από τα διεθνή πρακτορεία, τον περιγράφουν ήδη ως τον επόμενο κινηματογραφικό πράκτορα 007.

007 series star Pierce Brosnan believes Aaron Taylor-Johnson «has the chops» to take on James Bond after reports said the Kick-Ass actor has been offered the role, «I would definitely tip my hat to the fellow.» https://t.co/z8Uy4FnsXn pic.twitter.com/MVUqHQV0qa

— IGN (@IGN) March 27, 2024