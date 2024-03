Σοκ στους Μπακς με τον Μπέβερλι (vid)

Ένα άκρως σημαντικό πρόβλημα θα πρέπει να διαχειριστούν οι Μιλγουόκι Μπακς για το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς ο Πάτρικ Μπέβερλι χτύπησε στον καρπό του.

Μάλιστα ο τραυματισμός του Αμερικανού γκαρντ μοιάζει αρκετά σοβαρός, αφού όπως αποκάλυψε στο podcast του αναμένεται να υποβληθεί σε επέμβαση για τον ξεπεράσει, κάτι που σημαίνει πως θα χρειαστεί να περάσουν περίπου 3-4 μήνες για αναρρώσει.

Αυτό σημαίνει πως αναμένεται να χάσει όλο το υπόλοιπο της σεζόν, με τον Ντοκ Ρίβερς να μην μπορεί να υπολογίζει σε έναν από τους καλύτερους αμυντικούς του για το πιο κρίσιμο κομμάτι της χρονιάς, που δεν είναι άλλο από τα πλέι οφ του ΝΒΑ.

Pat Bev’s wrist injury might be a little more serious than we thought…

