«Φόρεσε μια φούστα, γίνε ο δικός σου ήρωας»: Πώς νιώθουν οι άνδρες όταν φορούν για πρώτη φορά φούστα

Σίγουρα, όλοι θα θυμάστε τον χαμό που προκάλεσε ο ράπερ Lil Nas X, όταν πριν από τρία χρόνια στην σκηνή του Audacy Beach Festival στο Fort Lauderdale της Φλόριντα, εμφανίστηκε με το πιο καυτό outfit.

Ο Montero Lamar Hill, φόρεσε καουμπόικο καπέλο, crop top και πλισέ φούστα καθώς ερμήνευσε τις μεγαλύτερες επιτυχίες του με το κοινό να ζητωκραυγάζει.

Το outfit του, θεωρήθηκε iconic.

Ωστόσο, κάθε φορά που ένας άνδρας επιλέγει να φορέσει φούστα, ο ομοφοβικός οχετός δεν λείπει – είτε πρόκειται για στρειτ είτε για γκέι άνδρα-.

Άνδρες λοιπόν που αποφάσισαν να πάνε κόντρα στα στερεότυπα και να συνδυάσουν το στυλάτο τους πουκάμισο με τα βολάν, με μια μίνι, μίντι, μάξι φούστα μιλούν για το πώς ένιωσαν την πρώτη φορά που φόρεσαν το εν λόγω ένδυμα, -δεδομένου ότι η κοινωνία το έχει βαφτίσει «γυναικείο ρούχο», τι κι αν μιλάμε για ένα κομμάτι ύφασμα-.

Οι πειραματισμοί του Louis Nuccitelli με τις φούστες έγιναν τον τελευταίο χρόνο. Ο σχεδιαστής και επικεφαλής συνεργασιών λιανικής της Uber φόρεσε για πρώτη φορά φούστα όταν ντύθηκε κουνελάκι του Playboy για τα γενέθλια ενός φίλου του τον Ιανουάριο.

Πιο πρόσφατα, φόρεσε μια κόκκινη καρό μίνι φούστα με ασημένιο κούμπωμα με αγκράφα για τα 30ά γενέθλιά του. Το θέμα του πάρτι ήταν ο Οίκος των Βερσαλλιών του Λουδοβίκου. «Φανταστείτε τη δημιουργική αλχημεία ενός παιδιού από έρωτα μεταξύ της Vivienne Westwood και του Rick Owens καθώς εισέρχεστε», λέει.

Ο Nuccitelli, ο οποίος έπαιζε τον σχεδιαστή μόδας όταν ήταν μόλις οκτώ ετών, «μετέφερε» το θέμα στο ντύσιμό του με προσοχή στη λεπτομέρεια. Συνδύασε τη φούστα με έναν λευκό κορσέ που καθόταν ακριβώς κάτω από το στήθος του.

Φόρεσε μια ζώνη με αγκράφα καρδιάς γύρω από τη μέση του και ένα χρυσό και μαύρο ριγέ πουκάμισο σε στυλ μπολερό με βολάν στο γιακά. Η εμφάνιση ολοκληρώθηκε με ψηλές, κάλτσες με φιόγκους και ένα ζευγάρι μαύρες δερμάτινες μπότες.

«Ένιωθα πολύ καυτός», λέει ο ίδιος. «Πέρασα κάποια φρικτά χρόνια που ντυνόμουν για να εντυπωσιάσω τους άλλους ανθρώπους. Περνώντας αυτή τη φάση, έμαθα να εντυπωσιάζω περισσότερο τον εαυτό μου με τον τρόπο που ντύνομαι».

Η πρώτη φορά που ο διευθυντής της Oigåll Projects, Andy Kelly, φόρεσε φούστα δημοσίως ήταν όταν επέλεξε ένα κίλτ καθώς ήταν παρτενέρ σε έναν χορό πρωτοεμφανιζόμενων. «Ήταν για τη New Caledonian Society», λέει ο ίδιος.

Λίγα χρόνια αργότερα, στην ηλικία των 17 ετών, άρχισε να φοράει «άσχημες σικ» φλοράλ φούστες που βρήκε σε op-shops στο Paddington του Σίδνεϊ. «Συνήθιζα να κάνω σκέιτμπορντ με αυτές, νομίζοντας ότι κάνω επανάσταση», λέει. Συνδύαζε τις φούστες μέχρι το γόνατο, πλισέ ή με βολάν, με T-shirts της Harley-Davidson ή καρό πουκάμισα και ένα fedora.

In this shot for Vogue, Harry is wearing a #WalesBonner Fall 2020 kilted skirt.https://t.co/XYF7s3lunV

📸 Tyler Mitchell pic.twitter.com/Uywm8JxDvu

— Harry Styles Lookbook (@styleslookbook) November 13, 2020