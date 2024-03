Κι όπως πας σε λίγα χρόνια θα φορέσεις παντελόνια: Όταν η Κάθριν Χέπμπορν σκανδάλισε την Αμερική

Η πρωταγωνίστρια του Χόλιγουντ και πρωτοπόρος αγκάλιασε τα basic ανδρικά ρούχα, εν μέσω απίστευτης πίεσης, ανοίγοντας το δρόμο για τις γυναίκες που αγαπούν την άνεση, δεκαετίες αργότερα.

Ποιος θα μπορούσε να ξεχάσει το κομψό βελούδινο σακάκι και το παντελόνι που φόρεσε στην ταινία «Woman of the Year»; Ή εκείνο το ατημέλητο two-piece που φόρεσε ενώ καθόταν πάνω σε μια πολυθρόνα, με τσαλακωμένες κάλτσες, γδαρμένα Oxfords, στις σελίδες του περιοδικού Life;

Το περιεχόμενο της ταινίας φαινόταν να αποκηρύσσει εντελώς την ιδέα του γάμου, με την παραμελημένη σύζυγο του εραστή της Ντάρινγκτον (την οποία υποδύεται η ηθοποιός Μπίλι Μπερκ) να λέει: «Ο γάμος και τα παιδιά κάνουν σχεδόν κάθε γυναίκα ντεμοντέ και μισαλλόδοξη»

Αλλά το να ακολουθεί τους δικούς της κανόνες στυλ δεν ήταν πάντα εύκολο για την Χέπμπορν, μια γυναίκα που αργότερα θα τη σέβονταν ως έναν από τους μεγαλύτερους θρύλους της οθόνης όλων των εποχών.

Οι επιλογές της Χέπμπορν εντός και εκτός οθόνης

Το προσωπικό του κινηματογραφικού στούντιο που συνεργάζονταν με την Κάθριν, έκρυψε το παντελόνι της στα παρασκήνια για να μην το φορέσει (σύμφωνα με πληροφορίες επέλεξε να μείνει χωρίς παντελόνι μέχρι να της το επιστρέψουν). Τα μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν μακροσκελή άρθρα που αμφισβητούσαν τις γυναίκες του Χόλιγουντ που επέλεγαν να φορούν ανδρικά ρούχα. «Τα παντελόνια για τις γυναίκες γελοία και παράλογα».

Howard Hawks, Cary Grant, and Katharine Hepburn on the set of Bringing Up Baby, 1938 🙂 pic.twitter.com/WOaRCb78kN — Classic Movie Hub (@ClassicMovieHub) May 12, 2021

Το περιοδικό Movie Classic ανέφερε τη δήλωση της συναδέλφου της Χέπμπορν, Κόνστανς Μπένετ, σχετικά με την τάση αυτή το 1933. «Δεν μπορώ να με φανταστώ να φοράω τέτοιες φρικαλεότητες».

Το αμερικανικό κοινό δεν ήξερε πως να νιώσει βλέποντας την Χέπμπορν να κυκλοφορεί με παντελόνια τη δεκαετία του 1930, πριν οι πρακτικές ανάγκες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου τα κάνουν πιο συνηθισμένα στις γυναίκες.

«Οι επιλογές της Χέπμπορν εντός και εκτός οθόνης άφησαν πολλούς κριτικούς και μεγάλο μέρος του κοινού να νιώθουν περίεργα, ακόμη και εχθρικά», έγραψε ο ιστορικός του Χόλιγουντ William J. Mann στη βιογραφία του 2006 για τη σταρ «Kate: The Woman Who Was Hepburn».

Ακραίες και παράξενες

Το 1934, η Χέπμπορν κατέφυγε στο Παρίσι με τη φίλη της Σούζαν Στελ. Όπως διηγείται ο Mann, οι κριτικοί εκείνη την εποχή κατακεραύνωναν την τελευταία της ταινία «Spitfire» και την ερμηνεία της στο Μπρόντγουεϊ στο «The Lake». Ο κόσμος ένιωθε επίσης να ξενίζει από την «εκκεντρική προσέγγισή της στο φύλο και τη σεξουαλικότητα», έγραψε.

Πριν από εκείνο το καθοριστικό ταξίδι, η Χέπμπορν ντυνόταν με παλιά ρούχα, δεν χρησιμοποιούσε καθόλου μακιγιάζ και αρνούνταν να αφήσει τους δημοσιογράφους να τη συνδέσουν ερωτικά με άνδρες (ζούσε με μια γυναίκα, τροφοδοτώντας τις φήμες ότι ήταν λεσβία).

Μίλησε ακόμη και για την πολιτική, υποστηρίζοντας τον Άπτον Σινκλέρ, έναν σοσιαλιστή υποψήφιο των Δημοκρατικών στην κούρσα του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας το 1934, και ήρθε αντιμέτωπη με κατηγορίες ότι είχε κομμουνιστικές πεποιθήσεις. «Έπειτα υπήρχαν οι ταινίες της – ακραίες και παράξενες, μια ματιά σε έναν εναλλακτικό κόσμο όπου οι ανύπαντρες γυναίκες είχαν το πάνω χέρι», συνέχισε ο Mann.

Εθνική ηρωίδα;

Ας πάρουμε το ρομαντικό δράμα του 1933 «Christopher Strong», στο οποίο ο χαρακτήρας της Χέπμπορν που φοράει παντελόνια, η αεροπόρος Λαίδη Σύνθια Ντάρινγκτον, έχει σχέση με έναν παντρεμένο άνδρα.

«Αυτό που είναι συναρπαστικό», έγραψε ο Μαν για την Χέπμπορν, «είναι ότι αυτή η φιγούρα, που λοιδορήθηκε ως ανατρεπτική με τόσους πολλούς τρόπους, μπόρεσε να μεταμορφωθεί – καθώς τα χρόνια περνούσαν – σε εθνική ηρωίδα».

Θα κέρδιζε τέσσερα Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για το «Morning Glory» το 1933, το «Guess Who’s Coming to Dinner» το 1967, το «The Lion in Winter» το 1968 και το «On Golden Pond» το 1981, διαμορφώνοντας προσεκτικά την προσωπικότητά της στην πορεία.

Μετέτρεψε τον εαυτό της σε «ένα σύμβολο της αληθινής Αμερικής, επειδή έπρεπε να το κάνει αν ήθελε να επιβιώσει και να προοδεύσει», έγραψε ο Mann.

H πεμπτουσία του «αμερικανικού λουκ»

Ένας από τους μεγαλύτερους συμμάχους της στη διαμόρφωση μιας νέας δημόσιας εικόνας ήταν ο Γκίλμπερτ Άντριαν, κύριος ενδυματολόγος της MGM από το 1924 έως το 1941, ο οποίος «φόρεσε» στην Χέπμπορν εκείνο το εμβληματικό θεϊκό φόρεμα στην ταινία «Κοινωνικά σκάνδαλα», το οποίο έκτοτε ενέπνευσε παρόμοιες εμφανίσεις για τις Τζέιν Φόντα, Χάλι Μπέρι και Κέιτ Μπλάνσετ.

Ο Άντριαν είναι επίσης ο άνθρωπος που – βλέποντας πόσο μπροστά από την εποχή της ήταν η Χέπμπορν – υποστήριξε το προσωπικό της στυλ και την προτίμησή της στα παντελόνια μεταφέροντάς το στην οθόνη.

Μια γυναίκα με ανδρικά ρούχα ήταν ακόμη σπάνιο φαινόμενο, παρά το γεγονός ότι αστέρες όπως η Γκρέτα Γκάρμπο και η Μάρλεν Ντίτριχ άνοιξαν επίσης το δρόμο, σύμφωνα με την ιστορικό μόδας Κίμπερλι Τρούλερ.

«Δεν είναι υπερβολικό να πούμε ότι η ταινία «Κοινωνικά σκάνδαλα» είναι επαναστατική ως προς τον σχεδιασμό των κοστουμιών της», έγραψε η Τρούλερ στο ιστορικό ιστορικό blog μόδας GlamAmor το 2014. «Διαθέτει όχι ένα, αλλά δύο παραδείγματα ανδρικής ενδυμασίας… τρία αν συμπεριλάβετε και το ιππικό της σύνολο».

Τα σύνολα με παντελόνι της Χέπμπορν παρέμειναν στο χρονοντούλαπο του στυλ, καθιστώντας το συνδυασμό του μπλε τζιν ή του ψηλόμεσου παντελονιού με το πουκάμισο με κουμπιά ως την πεμπτουσία του «αμερικανικού λουκ».

*Mε πληροφορίες από CNN | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Η Κάθριν Χέπμπορν στα γυρίσματα της ταινίας «State Of The Union» του 1948 | MGM/Kobal/Shutterstock