Ο βελονισμός μπορεί να θεραπεύσει τα κατοικίδια (σκύλους – γάτες) από πολλές παθήσεις και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής τους.

«Ο βελονισμός είναι μια θεραπευτική μέθοδος που έχει τις ρίζες της στην Κίνα και εφαρμόζεται σε ανθρώπους, αλλά και σε κατοικίδια, εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Πλέον, αναγνωρίζεται ως έγκυρο μέσο θεραπείας από τη δυτική ιατρική. Είναι από τις αρχαιότερες θεραπευτικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν στον πλανήτη», ενημερώνει η φυσικοθεραπεύτρια σκύλων, Δανάη Θανοπούλου.

Ποια είναι η διαδικασία του βελονισμού

Αρχικά, όπως αναφέρει η κα Θανοπούλου, η σωστή διάγνωση είναι σημαντική, καθώς θα βελτιώσει τη γενική υγεία και το κατοικίδιο θα έχει ταχύτερη ανάρρωση.

Η χρήση του βελονισμού στα κατοικίδια έχει σκοπό να βοηθήσει το σώμα τους να αυτό-θεραπευθεί. Δηλαδή, να επαναφέρει την ισορροπία ενέργειας, που είναι γνωστή ως «chi»

«Ανάλογα με το ιστορικό, την κλινική εικόνα και την υποκειμενική αξιολόγηση του κατοικίδιου σας, ο κτηνίατρός ή ο φυσικοθεραπευτής σας μπορεί να συστήσει τον βελονισμό ως θεραπεία.

Η χρήση του βελονισμού σε σκύλους και γάτες έχει σκοπό να βοηθήσει το σώμα τους να αυτό-θεραπευθεί. Δηλαδή, να επαναφέρει την ισορροπία ενέργειας, που είναι γνωστή ως «chi». Αυτό γίνεται με μια σειρά από λεπτές βελόνες που εισέρχονται σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος, όπου συναντώνται τα αιμοφόρα αγγεία και τα νεύρα. Οι ενδορφίνες, που είναι τα φυσικά παυσίπονα του σώματος, απελευθερώνονται, βοηθώντας στην ανακούφιση από οξύ και χρόνιο πόνο και δυσφορία», εξηγεί η φυσικοθεραπεύτρια.

Επίσης, ο βελονισμός στα κατοικίδια, όπως επισημαίνει, διεγείρει την απελευθέρωση μιας άλλης χημικής ουσίας που ονομάζεται σεροτονίνη. Η χημική αυτή ουσία μπορεί να επηρεάσει θετικά τη διάθεση, τα επίπεδα του άγχους, αλλά και να συμβάλει στην ευτυχία.

Τα οφέλη του βελονισμού στα κατοικίδια

Σύμφωνα με την κα Θανοπούλου, ο βελονισμός διεγείρει την απελευθέρωση ενδορφινών, οι οποίες είναι τα φυσικά αναλγητικά του σώματος, όπως και τις αντιφλεγμονώδεις ουσίες.

Επισημαίνει ότι ο βελονισμός δεν έχει αρνητικές παρενέργειες στα εσωτερικά όργανα, σε αντίθεση με ορισμένα συνταγογραφούμενα φάρμακα.

Επίσης, «δεν υπάρχει πιθανότητα ανεπιθύμητων αλληλεπιδράσεων με άλλα φάρμακα ή συμπληρώματα. Γεγονός που τον καθιστά ως ασφαλή θεραπεία, για μια σειρά από ασθένειες και διαταραχές.

Η διαδικασία του βελονισμού αυξάνει τη ροή του αίματος και την οξυγόνωση. Συντελεί στη βελτίωση του μεταβολισμού και στην απομάκρυνση των τοξικών αποβλήτων», αναφέρει η φυσικοθεραπεύτρια.

Επιπλέον, διευκρινίζει ότι η περιοχή που εισχωρεί η βελόνα ανακουφίζεται από τον πόνο, λόγω της χαλάρωσης των μυών.

Σε ποιες παθήσεις μπορεί να λειτουργήσει ο βελονισμός σαν θεραπευτικό μέσο

«Μια ποικιλία ασθενειών και καταστάσεων των σκύλων και των γατών μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη χρήση του βελονισμού. Αποτελεί μέρος ενός θεραπευτικού πλάνου ή/και φυσικοθεραπείας. Οι καταστάσεις που περιλαμβάνουν φλεγμονή ή χρόνιο πόνο τείνουν να ανταποκρίνονται ιδιαίτερα σε αυτόν τον τύπο θεραπείας. Ωστόσο, φροντίστε να ρωτήσετε τον κτηνίατρό σας, εάν ο βελονισμός είναι η σωστή επιλογή για την ασθένεια του σκύλου ή της γάτας σας», υπογραμμίζει κα Θανοπούλου.

Οι ενδείξεις, για τις οποίες οι κτηνίατροι μπορούν να συνταγογραφήσουν βελονισμό, είναι ο πόνος, η αδυναμία, αλλά και ο νευρολογικός τραυματισμός. Ή, όπως λέει η κα Θανοπούλου, για ασθένειες, δυσλειτουργίας του ανοσοποιητικού, πεπτικές διαταραχές, αναπαραγωγικές διαταραχές και άλλα.

Αρθρίτιδα

«Ο πόνος από την αρθρίτιδα μπορεί, επίσης, να ανακουφιστεί με τον βελονισμό, λόγω της απελευθέρωσης ενδορφινών. Όπως μπορεί να μειώσει τη χρήση άλλων φαρμάκων κατά του πόνου, με αποτέλεσμα οι πιθανότητες παρενεργειών ή ανεπιθύμητων αλληλεπιδράσεων μεταξύ των τύπων φαρμάκων να ελαττώνονται», διευκρινίζει η φυσικοθεραπεύτρια.

Παθήσεις στη σπονδυλική στήλη

Μελέτες έχουν δείξει, όπως ενημερώνει η κα Θανοπούλου, ότι οι σκύλοι με κήλη δίσκων αναρρώνουν πιο γρήγορα, όταν ο βελονισμός προστίθεται στο θεραπευτικό τους πρόγραμμα (δυτική ιατρική/χειρουργική επέμβαση. Μάλιστα, σε μία από αυτές τις μελέτες, τα σκυλιά που έκαναν βελονισμό μπόρεσαν να περπατήσουν νωρίτερα από εκείνα που δεν έκαναν.

«Στους σκύλους με ρήξη μεσοσπονδύλιου δίσκου, ο βελονισμός βοηθάει στη μείωση του οιδήματος και του πόνου στη σπονδυλική στήλη. Και έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της συμπίεσης του νωτιαίου μυελού και παράλληλα βοηθά στην αποκατάσταση των νεύρων», αναφέρει η φυσικοθεραπεύτρια.

Νευρολογικές διαταραχές

Σύμφωνα με την κα Θανοπούλου, ο βελονισμός, όπως και ο συνδυασμός του με αναλγητικά μέσα, μειώνει τον πόνο. Αλλά και βελτιώνει την ποιότητα ζωής σε σκύλους με νευρολογικές και μυοσκελετικές παθήσεις.

«Βοηθά πραγματικά στη βελτίωση της ροής του αίματος και στην τόνωση των νευρικών οδών του σώματος. Μπορεί, επίσης, να βοηθήσει την αναγέννηση και τη διατήρηση των νεύρων. Εάν έχει προκληθεί βλάβη στα νεύρα, ή υπάρχει μειωμένη αίσθηση, στοχεύουμε τη θεραπεία σε αυτές τις περιοχές. Για την εκ νέου διέγερση αυτών των νευρικών ινών», επισημαίνει η κα Θανοπούλου.

Ηλικιωμένοι σκύλοι ή γάτες

Συχνά, όπως λέει η κα Θανοπούλου, οι αρθρώσεις των ηλικιωμένων σκύλων ή γατιών μπορεί να είναι δύσκαμπτες, ή να νοιώθουν πόνο όταν κινούνται. Ο βελονισμός μπορεί βελτιώσει την κινητικότητά τους, καθώς μειώνει τον πόνο και την ένταση.

«Επίσης, σε αντίθεση με πολλά παυσίπονα ή άλλες φαρμακευτικές ουσίες, όπου η μακροχρόνια χρήση απαιτεί περιοδική εξέταση αίματος για την παρακολούθηση των τιμών των νεφρών και του ήπατος, ο βελονισμός δεν έχει παρενέργειες.

Για τον λόγο αυτό, ο βελονισμός είναι μια χρήσιμη εναλλακτική θεραπεία για ηλικιωμένους σκύλους. Ή για σκύλους με προϋπάρχουσες παθήσεις υγείας, καθώς μπορεί να μειώσει τα επίπεδα του πόνου του και να βελτιώσει την κινητικότητά τους», τονίζει η κα Θανοπούλου.

Πώς δέχονται οι σκύλοι και οι γάτες τον βελονισμό;

Οι βελόνες, όπως περιγράφει η κα Θανοπούλου, είναι μικρές, λεπτές, αποστειρωμένες και ουσιαστικά ανώδυνες. Τα περισσότερα κατοικίδια χαλαρώνουν και απολαμβάνουν τη θεραπεία τους. Ορισμένα κατοικίδια μπορεί να αισθανθούν τη βελόνα την ώρα που εισχωρεί, ή να νοιώσουν μια αίσθηση ζεστασιάς στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, τα κατοικίδια πρέπει να κάθονται σχετικά ακίνητα.

Τέλος, η κα Θανοπούλου επισημαίνει: «Οι συμβουλές που δίνονται είναι για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν ιατρική συμβουλή για τα κατοικίδια. Για ακριβή διάγνωση της κατάστασης του κατοικίδιου ζώου σας, θα πρέπει να προγραμματίσετε ραντεβού με τον κτηνίατρό σας».

* Η κα Δανάη Θανοπούλου αποφοίτησε το 2009 από το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Α.Τ.Ε.Ι. της Αθήνας.

Από το 2009 μέχρι το 2019 εργάστηκε σε φυσικοθεραπευτήριο στη Φιλοθέη, ενώ έχει αναλάβει την φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση σε αθλητικά σωματεία.

Το 2015 εξειδικεύτηκε στα κατοικίδια καθώς παρακολούθησε στη Φλόριντα των Η.Π.Α. το πρόγραμμα αποκατάστασης ζώων συντροφιάς του Canine Rehabilitation Institute (Canine Rehabilitation Institute).

Έκανε την πρακτική της στο Animal Medical Center της Νέας Υόρκης.

Τον Οκτώβριο του 2017 παρακολούθησε το «Advanced Manual Therapy for the Canine Spine» στη Santa Barbara της Καλιφόρνια υπό την αιγίδα του Atlas Rehabilitation for Canines. Εργάστηκε εθελοντικά στην κλινική αποκατάστασης «Two Hands Four Paws» στο Λος Άντζελες.

Από το Φεβρουάριο του 2020, εδρεύει στο Χολαργό στο «Physio4Paws».

