Αναλαμβάνει διπλωματικό ρόλο για τη Γάζα η Κίνα; Συνάντηση με τον επικεφαλής της Χαμάς στη Ντόχα

Η Κίνα έχει αποφύγει να διαδραματίσει κάποιον ενεργό ρόλο στη σύγκρουση του Ισραήλ με τη Χαμάς και τα όσα συμβαίνουν στη Λωρίδα της Γάζας και φρόντισε να μείνει στο περιθώριο, αποφεύγοντας να εμπλακεί με κάποιον τρόπο στη σύγκρουση ή να θέσει σε κίνδυνο τους περιφερειακούς δεσμούς της.

Η Κίνα «έχει σαφώς αποφύγει οποιονδήποτε ουσιαστικό ρόλο στη συνεχιζόμενη σύγκρουση», δήλωσε η Πατρίσια Κιμ, συνεργάτης του Brookings Institution, στο Foreign Policy.

Σύμφωνα με την ίδια παρόλο που το Πεκίνο θέλει να παρουσιάζεται ως περιφερειακός διαμεσολαβητής ισχύος, «έχει μηδενικό ενδιαφέρον να λειτουργεί ως πάροχος ασφάλειας ή να παρεμβαίνει άμεσα σε δύσκολες καταστάσεις που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τις σχέσεις του στην περιοχή».

Από την αρχή, η προσέγγιση της Κίνας στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς χαρακτηρίστηκε από επιφυλακτικότητα. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, για παράδειγμα, περίμενε σχεδόν δύο εβδομάδες προτού τοποθετηθεί μετά την αρχική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, ενώ οι πρώτες κυβερνητικές δηλώσεις απέφυγαν ακόμη και να κατονομάσουν τη Χαμάς -μια απάντηση που εξόργισε τους Ισραηλινούς αξιωματούχους. Στους μήνες που ακολούθησαν, η Κίνα αυτοπροσδιορίστηκε ως ειρηνοποιός, ζητώντας κατάπαυση του πυρός και την ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους, χωρίς να φτάσει στο σημείο να εμπλακεί άμεσα στη σύγκρουση.

🟢 Hamas:

The fighter brother Ismail Haniyeh, Head of the Political Bureau of Hamas, and a delegation from the leadership of Hamas received this Sunday afternoon Mr. Wang Kejian, Ambassador of the Administration of West Asia and North Africa at the Chinese Foreign Ministry,… pic.twitter.com/p4cfA2EztY

— The Resistance (@TopGResistance) March 17, 2024