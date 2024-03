Η νεοσύστατη εταιρεία Space One, με έδρα το Τόκιο, απέτυχε να γίνει η πρώτη ιδιωτική εταιρεία της Ιαπωνίας που έθεσε δορυφόρο σε τροχιά, αφού ο πύραυλός της με το όνομα Kairos τυλίχθηκε στις φλόγες λίγα δευτερόλεπτα μετά την απογείωση, γεγονός που αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τις φιλοδοξίες της Ιαπωνίας στον τομέα της διαστημικής ανάπτυξης.

Ο πύραυλος Kairos, μήκους 18 μέτρων και βάρους 23 τόνων, που μετέφερε ένα ομοίωμα κυβερνητικού κατασκοπευτικού δορυφόρου, επιχείρησε να απογειωθεί από μια νέα διαστημική εγκατάσταση στο Κουσιμότο, στο νομό Wakayama, σήμερα Τετάρτη (13/3) λίγο μετά τις 11 π.μ. (τοπική ώρα).

Ο πύραυλος εξερράγη στον αέρα λίγο μετά την εκτόξευση, με τα κομμάτια του να πέφτουν σε κοντινή ορεινή περιοχή και στη θάλασσα.

Πλάνα από τις ειδήσεις έδειχναν θραύσματα του πυραύλου να κείτονται στο έδαφος, ενώ πυροσβέστες προσπαθούσαν να σβήσουν μια μεγάλη πυρκαγιά. Η φωτιά τελικά κατασβέστηκε και κανείς δεν τραυματίστηκε, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο κυβερνήτης της Wakayama, Shuhei Kishimoto, λίγες ώρες μετά την έκρηξη.

@rajput_of_india A Space One rocket exploded during its launch from Southern #Japan‘s Kushimoto, Wakayama Prefecture launchpad. pic.twitter.com/vF9witEMRi

— Sanjiv K Pundir (@k_pundir) March 13, 2024