Ρωσία: Εκτοξεύτηκε ο πύραυλος Σογιούζ με προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Ένας ρωσικός πύραυλος Σογιούζ εκτοξεύτηκε σήμερα μεταφέροντας δύο Ρώσους κοσμοναύτες και μια Αμερικανίδα αστροναύτισσα στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), μια σπάνια πλέον, εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων, συνεργασία των ΗΠΑ με τη Ρωσία.

Ο πύραυλος αποκολλήθηκε στις 18.44 (ώρα Ελλάδας) από το ρωσικό κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ, στο Καζακστάν.

❗️ Soyuz MS-24 was successfully launched into low-Earth orbit – Roscosmos pic.twitter.com/ZvcVXXBwcK

Η αποστολή αυτή γίνεται λιγότερο από έναν μήνα αφού το ρωσικό διαστημικό σκάφος Luna-25 συνετρίβη στη Σελήνη, μια αποτυχία που θύμισε τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια ο διαστημικός τομέας στη Ρωσία.

Liftoff of Soyuz MS-24, carrying a crew of 3 to the ISS! 🚀 pic.twitter.com/gAQfXh4HIk

— Primal Space (@thePrimalSpace) September 15, 2023