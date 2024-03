Το πρωτάθλημα θα κριθεί από την Τότεναμ

Η αλήθεια είναι πως τα πράγματα στην κορυφή της Πρέμιερ Λιγκ θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά, αν ο διαιτητής του ντέρμπι Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι, Μάικλ Όλιβερ, είχε δώσει το πέναλτι υπέρ των «κόκκινων» στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων στο Άνφιλντ.

Με τα «αν» όμως δεν γράφεται ιστορία κι απ’ τη στιγμή που δεν το έδωσε η κορυφή γράφει Άρσεναλ και μετά Λίβερπουλ (έστω και με ίδιους βαθμούς) ενώ η Σίτι ακολουθεί ένα πόντο πίσω.

Απομένουν δέκα ματς για την ολοκλήρωση της Πρέμιερ Λιγκ και γίνεται βεβαίως εύκολα αντιληπτό ότι η κόντρα των τριών ομάδων θα είναι μέχρι… τελικής πτώσης.

Κάθε παιχνίδι έχει πλέον χαρακτήρα «τελικού» και για τις τρεις διεκδικήτριες του τίτλου, ωστόσο μια προσεκτική ματιά στο πρόγραμμα της Άρσεναλ, της Λίβερπουλ και της Σίτι, φανερώνει μια… λεπτομέρεια που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η Τότεναμ είναι δίχως άλλο από τις δυνατές ομάδες της Πρέμιερ Λιγκ τη φετινή αγωνιστική περίοδο και θα κοντραριστεί και με τις τρεις ομάδες που προαναφέραμε.

Ναι, το πρόγραμμα της Πρέμιερ Λιγκ φέρνει τους Spurs στο δρόμο της Άρσεναλ, της Λίβερπουλ αλλά και της Σίτι, κάτι που σημαίνει ότι η ομάδα του Ποστέκογλου θα παίξει σημαντικό, αν όχι καθοριστικό, ρόλο στην έκβαση της μάχης για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος στην Αγγλία.

Βέβαια θα πρέπει εδώ να τονίσουμε πως το παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων του Λονδίνου, δηλαδή μια μάχη μεταξύ Άρσεναλ – Τότεναμ, έχει πάντα μεγάλο ενδιαφέρον καθώς μιλάμε για ντέρμπι της πρωτεύουσας.

Πόσο μάλλον τώρα που οι «κανονιέρηδες» βρίσκονται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και θέλουν φυσικά να παραμείνουν στην κορυφή.

Spurs will play a vital role in the crowning of the next Premier League champion 👑 pic.twitter.com/Dfix9qRaty

— B/R Football (@brfootball) March 11, 2024