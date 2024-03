Η Ατλάντα Γιουνάιτεντ θέλει να «δέσει» τον Γιακουμάκη (pic)

Την ποδοσφαιρική του Ιθάκη, φαίνεται πως βρήκε ο Γιώργος Γιακουμάκης ο οποίος πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις στο MLS με την φανέλα της Ατλάντα Γιουνάιτεντ.

Σύμφωνα με την έγκριτη «Athletic», ο Έλληνας επιθετικός θα παραμείνει για αρκετά χρόνια στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αφού ξεκίνησε τις διαπραγματεύσεις με την Ατλάντα για ανανέωση του συμβολαίου του, με την πολύ καλή σχέση των δύο πλευρών να… προμηνύει συμφωνία. Όπως αναφέρει το εν λόγω ρεπορτάζ, ο ατζέντης του Γιακουμάκη έχει ήδη συναντηθεί με εκπροσώπους του συλλόγου, ενώ ο 29χρονος φορ είναι πολύ χαρούμενος στην Ατλάντα και επιθυμεί την ανανέωση του συμβολαίου του, το οποίο ολοκληρώνεται το 2025.

Ο Γιακουμάκης μετακόμισε στις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο του 2023, όταν άφησε τη Σέλτικ έναντι 4 εκατ. ευρώ, και μετά την πρώτη πολύ καλή σεζόν με 19 γκολ σε 30 εμφανίσεις, ο Έλληνας επιθετικός είναι έτοιμος για καλύτερα πράγματα, αφού ήδη μετράει 3 γκολ σε 2 ματς στο νέο πρωτάθλημα.

Sources: Atlanta United, star forward Giorgos Giakoumakis have entered preliminary talks over a new contract.

No rush, both sides have good relationship.

Giakoumakis, 29, scored a hat trick last night. One of best strikers in MLS. https://t.co/2kSPBZi7en

— Tom Bogert (@tombogert) March 10, 2024