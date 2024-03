Πέντε πυροσβέστες μετέβησαν στο νοσοκομείο το πρωί του Σαββάτου (9/3), αφού παρατήρησαν μια ασυνήθιστη αίσθηση καψίματος στο πρόσωπό τους κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς σε παράνομο εργαστήριο κάνναβης στο κέντρο του Λος Άντζελες.

Ο Μπράιαν Χάμφρεϊ, εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος του Λος Άντζελες, δήλωσε ότι δεν αποκλείεται η αίσθηση αυτή να προήλθε από την καύση χημικών ουσιών, που βρίσκονταν στο εσωτερικό του κτιρίου.

«Πρόκειται για έμπειρους πυροσβέστες που ένιωσαν κάτι ασυνήθιστο», ανέφερε και τόνισε ότι οι πέντε πυροσβέστες δεν είχαν κάποιο άλλο περίεργο σύμπτωμα.

Στην πολιτεία της Καλιφόρνια η χρήση κάνναβης για αναψυχή είναι νόμιμη εδώ και αρκετά χρόνια

Επίσης, δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα με την αναπνοή τους. Όλοι τους έχουν πάρει πλέον εξιτήριο και έχουν επιστρέψει στα καθήκοντά τους.

Φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν social media δείχνουν ένα μεγάλο σύννεφο καπνού πάνω από την περιοχή όπου ξέσπασε η φωτιά.

Δείτε μερικές αναρτήσεις

At least five firefighters were injured while battling a fire at an illegal cannabis operation in downtown Los Angeles. @NBCLA pic.twitter.com/zGMASQmT4R — @police_frequency (@FrequencyPolice) March 10, 2024

Disneyland is the happiest place on earth today Firefighters battle large fire at cannabis operation in downtown Los Angeles https://t.co/mGRzaurCeL via @YahooNews — elbogz (@elbogz) March 10, 2024

5 firefighters hospitalized after blaze at unpermitted cannabis operation in downtown L.A. #NewsBreak https://t.co/zPSmzRhYcR — Paul Clarke (@08211952) March 10, 2024

Άτομα που κάλεσαν την Πυροσβεστική για να ενημερώσουν για την πυρκαγιά είχαν πει ότι μπορεί να βρίσκονταν ένας ή περισσότεροι άνθρωποι στο εσωτερικό του κτιρίου.

Μετά την κατάσβεσή της, οι πυροσβέστες έφεραν σκύλους εκπαιδευμένους στον εντοπισμό πτωμάτων, ωστόσο δεν υπήρξε κάποιο εύρημα.

«Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση», σημείωσε ο Χάμφρεϊ και υπογράμμισε ότι δεν είναι σαφές αν στο κτίριο υπήρχε καλλιέργεια κάνναβης ή αν γινόταν εκεί μόνο η επεξεργασία.

Υπενθυμίζεται ότι στην πολιτεία της Καλιφόρνια η χρήση κάνναβης για αναψυχή είναι νόμιμη εδώ και αρκετά χρόνια.