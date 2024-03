Έξι προσκυνητές έχασαν τη ζωή τους χθες Κυριακή στη νήσο Μαυρίκιος όταν ξέσπασε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια ινδουιστικής θρησκευτικής τελετής, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Κάρο από ξύλο και μπαμπού που μετέφερε αγαλματίδια ινδουιστικών θεοτήτων πήρε φωτιά όταν ήλθε σε επαφή με γυμνά καλώδια μεταφοράς ηλεκτρισμού, εξήγησε ο αξιωματικός της αστυνομίας Ανίλ Κουμάρ Ντιπ στη δημόσια τηλεόραση.

«Έχουμε έξι νεκρούς και επτά τραυματίες εξαιτίας του δυστυχήματος» κι ένας από τους τραυματίες βρίσκεται «σε σοβαρή κατάσταση», διευκρίνισε.

Mauritius: 6 pilgrims died, several injured in massive fire at Hindu festivalhttps://t.co/uT0R2RIOvw

