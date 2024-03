Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Τέξας που αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στην ιστορία του, σύμφωνα με το νέο απολογισμό μιας καταστροφής την οποία ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν απέδωσε στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Εκτός από μια ηλικιωμένη 83 ετών που έχασε τη ζωή της όταν έπιασε φωτιά το σπίτι της στη μικρή πόλη Στίνετ, μια 44χρονη γυναίκα υπέκυψε χθες Πέμπτη αφού τραυματίσθηκε σοβαρά όταν το φορτηγό, το οποίο οδηγούσε, περικυκλώθηκε από τις φλόγες στο Σμόουκχαους Κρικ, σύμφωνα με αξιωματούχο της υπηρεσίας δημόσιας ασφάλειας του Τέξας, τον οποίο επικαλούνται σήμερα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η τελευταία έκθεση της Υπηρεσίας Δασών κάνει λόγο για 5.098.000 στρέμματα που έχουν καεί συνολικά από τις πυρκαγιές, από τις οποίες ένδεκα έχουν ήδη περιοριστεί (εξακολουθούν να καίνε, χωρίς όμως να προχωρούν) και άλλες δώδεκα έχουν τεθεί υπό έλεγχο.

BREAKING | Texas Panhandle | DEW

MUST WATCH – Texas WildFire Smokehouse Creek FIRE UPDATE

■ Over 1.1 million acres Burned

■ 2 dead (likely will rise)

■Over 6000 cattle have died

■ 500 structures gone (likely to rise)

■ 3% contained

■ Bad weekend weather coming

■ Fire… pic.twitter.com/VXr8PMIvXL

