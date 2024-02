Μονάδα παραγωγής πυρηνικών όπλων που βρίσκεται κοντά στην πόλη Αμαρίλο στο βόρειο Τέξας ανακοίνωσε σήμερα ότι επαναλαμβάνει τις κανονικές της δραστηριότητες, αφού αναγκάστηκε να τις διακόψει λόγω των δασικών πυρκαγιών που μαίνονται στην περιοχή.

«Το εργοστάσιο Pantex λειτουργεί κανονικά σήμερα Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου, όλο το προσωπικό πρέπει να παρουσιαστεί στις θέσεις του σύμφωνα με τις βάρδιες που του έχουν ανατεθεί», επεσήμανε η διαχείριση της μονάδας στο Χ.

The Pantex Plant is open for normal day shift operations for Wednesday, February 28; all personnel are to report for duty according to their assigned schedule.

Εκτός ελέγχου η μεγαλύτερη πυρκαγιά

Λίγο νωρίτερα η δασική υπηρεσία του Τέξας A&M είχε ανακοινώσει ότι 25 από τις 31 δασικές πυρκαγιές που μαίνονται στην πολιτεία έχουν πλέον τεθεί υπό έλεγχο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η πιο μεγάλη από αυτές παραμένει εκτός ελέγχου και έχει ήδη καταστρέψει περισσότερα από 1.200 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Δορυφορικές εικόνες έδειξαν πυρκαγιές να εξαπλώνονται κοντά στο Αμαρίλο, στο βόρειο Τέξας, λόγω των ισχυρών ανέμων και των αφύσικα υψηλών θερμοκρασιών για την εποχή, διευκρίνισε η μετεωρολογική υπηρεσία.

Η μονάδα παραγωγής Pantex, που βρίσκεται 34 χιλιόμετρα από την πόλη Αμαρίλο, είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι θα διακόψει τις δραστηριότητες και ότι θα δημιουργήσει αντιπυρικό φράγμα για να προστατεύσει τις εγκαταστάσεις της.

⚡️Forest fires have erupted near a nuclear weapons production plant in #Texas, the AP reported.

The fire has spread across an area of over 1000 square kilometers. An evacuation order for the Pantex plant may affect around 100 people. pic.twitter.com/fMSW1EqTGJ

