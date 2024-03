Νέες λειτουργίες για το ψηφιακό πορτοφόλι (Google Wallet) του αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού ανακοινώθηκε από την επίσημη σελίδα του. Μια ενημερωμένη έκδοση του Wallet απλοποιεί περαιτέρω τη διαδικασία συγκέντρωσης όλων των καρτών σε ένα μέρος.

Συγκεκριμένα, το ψηφιακό πορτοφόλι της Google θα αναγνωρίζει και θα προσθέτει αυτόματα εισιτήρια για κινηματογραφικές προβολές ταινιών και κάρτες επιβίβασης (boarding passes) για αεροπορικές πτήσεις.

Η νέα λειτουργία συνδέεται άμεσα με το Gmail με το Google Wallet να αναγνωρίζει και να προσθέτει τα ψηφιακά έγγραφα χωρίς να χρειάζεται καμία ενέργεια από το χρήστη παρά μόνο την επιβεβαίωση στο Gmail λογαριασμό του.

Google has announced that movie tickets and boarding passes will automatically be added to Google Wallet when you get a confirmation email in Gmail!

This feature is live for some global movie chains and airlines but more partners will be added in the future.

Furthermore, Google… pic.twitter.com/wX0vOI9pTo

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 8, 2024