Η Google αναγκάστηκε να μπλοκάρει τη δημιουργία εικόνων με ανθρώπους στο Gemini έπειτα από διαμαρτυρίες χρηστών ότι το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης υπερβάλλει στις προσπάθειές του να αποφύγει τον ρατσισμό.

Τα social media γέμισαν εικόνες του Gemini που εμφανίζουν ανθρώπους διαφόρων φυλών και εθνικοτήτων ακόμα και όταν αυτό είναι ιστορικά ανακριβές.

Για παράδειγμα, το αίτημα για μια εικόνα των Εθνοπατέρων των ΗΠΑ εμφανίζει γυναίκες, μαύρους και Ινδούς.

«Can you generate images of the Founding Fathers?» It’s a difficult question for Gemini, Google’s DEI-powered AI tool.

Ironically, asking for more historically accurate images made the results even more historically inaccurate. pic.twitter.com/LtbuIWsHSU

— Mike Wacker (@m_wacker) February 21, 2024