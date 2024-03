Οι ΗΠΑ εξετάζουν απαγόρευση του TikTok – Οι χρήστες ξεσηκώνονται

«Βροχή» απο κλήσεις δέχονται τα γραφεία των βουλευτών στις Ηνωμένες Πολιτείες από χρήστες του TikTok που μιλούν ενάντια στο νομοσχέδιο που θα υποχρεώνει τη μητρική εταιρεία της πλατφόρμας να αποχωρήσει από την εφαρμογή διαφορετικά θα ήταν αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο απαγόρευση στις ΗΠΑ.

Το νομοσχέδιο, το οποίο υποστηρίζεται από περισσότερους από δώδεκα αντιπροσώπους, πέρασε ομόφωνα από την επιτροπή Ενέργειας και Εμπορίου της Βουλής των Αντιπροσώπων την Πέμπτη με ψήφους 50 προς 0.

Η απάντηση του TikTok ήταν δυναμική καθώς προωθησε μια ειδοποίηση σε πολλούς , από τους περίπου 170 εκατομμύρια χρήστες του στις ΗΠΑ, καλώντας τους να επικοινωνήσουν με το Κογκρέσο σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Η ειδοποίηση περιελάμβανε έναν μηχανισμό που επιτρέπει στους χρήστες να αναζητήσουν τον αριθμό του αντιπροσώπου τους, εισάγοντας τον ταχυδρομικό τους κώδικα. «Ενημερώστε το Κογκρέσο τι σημαίνει το TikTok για εσάς και πείτε τους να ψηφίσουν ΟΧΙ», ανέφερε ένα αναδυόμενο μήνυμα στην εφαρμογή, παρακαλώντας τους χρήστες να «σταματήσουν το κλείσιμο του TikTok».

Επίσης, ο Michael Hughes, εκπρόσωπος της TikTok, αντέκρουσε τον χαρακτηρισμό του νομοσχεδίου από τους νομοθέτες, δηλώνοντας ότι “το προκαθορισμένο αποτέλεσμά του είναι η πλήρης απαγόρευση του TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες”.

«Η κυβέρνηση επιχειρεί να αφαιρέσει από 170 εκατομμύρια Αμερικανούς το συνταγματικό τους δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση”, δήλωσε. “Αυτό θα προκαλέσει ζημιά σε εκατομμύρια επιχειρήσεις, θα στερήσει από τους καλλιτέχνες το κοινό και θα καταστρέψει τα προς το ζην αμέτρητων δημιουργών σε όλη τη χώρα».

Το απόγευμα της Πέμπτης, η Επιτροπή Ενέργειας και Εμπορίου της Βουλής των Αντιπροσώπων προώθησε ομόφωνα τη νομοθεσία με ψήφους 50-0. Το διακομματικό νομοσχέδιο της Βουλής που παρουσιάστηκε την Τρίτη θα ανάγκαζε την ByteDance να πουλήσει το TikTok ή να αντιμετωπίσει την απαγόρευσή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, λόγω ανησυχιών για την εθνική ασφάλεια που σχετίζονται με την κινεζική ιδιοκτησία της εφαρμογής, η οποία, σύμφωνα με την TikTok, χρησιμοποιείται από 170 εκατομμύρια Αμερικανούς.

Ο επικεφαλής της πλειοψηφίας της Βουλής των Αντιπροσώπων Steve Scalise δήλωσε ότι το νομοσχέδιο θα έρθει στο βήμα της Βουλής την επόμενη εβδομάδα.

Το νομοσχέδιο προτάθηκε από τους βουλευτές Mike Gallagher ( Ρεπουμπλικανός – Ουισκόνσιν ) και Raja Krishnamoorthi (Δημοκρατικός – Ιλινόϊς ) D-Ill.), τους κορυφαίους νομοθέτες στην ειδική επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων για την Κίνα, και γρήγορα έλαβε την υποστήριξη του Λευκού Οίκου και του Προέδρου της Βουλής Mike Johnson.

Σημειωτέον οι δυο νομοθέτες είναι μέλη -πρόεδρος Mike Gallagher και τακτικό μέλος Raja Krishnamoorthi- της Επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων για τον Στρατηγικό Ανταγωνισμό μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος.

«Εδώ έχετε ένα παράδειγμα μιας εφαρμογής που ελέγχεται από τον αντίπαλο και λέει ψέματα στον αμερικανικό λαό και παρεμβαίνει στη νομοθετική διαδικασία στο Κογκρέσο», δήλωσε ο Gallagher απαντώντας στις κλήσεις.

