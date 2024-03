Συγκέντρωσαν 100 χιλιάδες δολάρια για κρατούμενο που έστειλε τα λιγοστά του χρήματα στη Γάζα

Όταν ο φυλακισμένος φίλος του Justin Mashouf, ο Hamza, του είπε ότι χρειαζόταν βοήθεια για να δωρίσει χρήματα ώστε να συνεισφέρει για τους αμάχους στη Γάζα, ο Mashouf είπε ότι ήταν πρόθυμος να τον υποστηρίξει.

Όταν έφτασε το εκκαθαριστικό σημείωμα του μισθού, ο Mashouf έμεινε άναυδος – και τα 17,74 δολάρια από τα 13 σεντς την ώρα που πληρώνονταν ο Hamza ως επιστάτης ήταν μαρκαρισμένα για φιλανθρωπικό σκοπό.

Όταν ο Mashouf μοιράστηκε το απόκομμα του μισθού της φυλακής του Hamza στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι χρήστες συγκέντρωσαν περισσότερα από 102.000 δολάρια μέσω μιας καμπάνιας GoFundMe, χρήματα που προορίζονταν να πάνε στον 56χρονο άνδρα από την Καλιφόρνια, ο οποίος είναι φυλακισμένος για σχεδόν 40 χρόνια και πρόκειται να αποφυλακιστεί με αναστολή αυτόν τον μήνα.

An incarcerated brother I am in correspondence with donated $17.74 for relief efforts in Gaza. This donation is the sum of 136 hours of his labor in the prison working as a porter/janitor. May his sincere donation be multiplied by the Creator. #Gaza #ceasefirenow pic.twitter.com/MIeQ4Zmbi0

— Justin Mashouf (@Mashouf) February 26, 2024