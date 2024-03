Ένα παιδί-σύμβολο του αποκλεισμού της Γάζας, σοκάρει την Δύση για τις ευθύνες της (Βίντεο)

Οι γονείς του 9χρονου Γιαζάν αλ Καφάρνα αποκάλυψαν ότι ο γιος τους έχασε δυστυχώς τη ζωή του εξαιτίας της έλλειψης σωστής διατροφής, η οποία ήταν συνέπεια των συνεχιζόμενων καταστροφικών βομβαρδισμών του Ισραήλ στη Γάζα. Disclaimer: Σε κάθε περίπτωση, ακολουθούν πολύ σκληρές εικόνες, οπότε εφόσον όλο αυτό σας καταβάλει ήδη, καλό είναι να αποχωρήσετε από το παρόν άρθρο.

Είναι ένα από τα παιδιά που πέθαναν στη Γάζα από την πείνα και την έλλειψη σωστής διατροφής. Οι τοπικές ειδήσεις αναφέρουν ότι ο Γιαζάν πέθανε από την πείνα στο νοσοκομείο al-Najjar στη Ράφα τη Δευτέρα. Έχει αναφερθεί ότι συνολικά 16 παιδιά έχουν χάσει με τραγικό τρόπο τη ζωή τους εξαιτίας της ανεπαρκούς πρόσληψης τροφής από τον Οκτώβριο.

Ο Γιαζάν έπασχε από εγκεφαλική παράλυση, η οποία ήταν υπό έλεγχο όλη του την ζωή. Εκτός από τους μήνες του πολέμου και τον αποκλεισμό της Γάζας, όπου ο Γιαζάν δεν είχε την δυνατότητα να βρει την ειδική τροφή που χρειάζονταν, ενώ τις τελευταίες του μέρες, οι γονείς τους μπορούσαν μόνο να βρούν μικρά κομμάτια ψωμί ή σκέτη ζάχαρη για να τον ταΐσουν.

This is the child Yazan Al-Kafarna. His health condition worsened during the war after his displacement from northern Gaza to the city of Rafah. He is at risk of death at any moment due to the lack of food and oxygen in hospitals and health care.#israeliNewNazism #GazaGenocide pic.twitter.com/SAuJ10op04

— Yazan (@Yazan05318723) March 2, 2024