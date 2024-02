Οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα ότι προχώρησαν σε σειρά ρίψεων ανθρωπιστικής βοήθειας, τροφίμων και άλλων προμηθειών «απευθείας στον πληθυσμό» στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας, με τη συμμετοχή μεταγωγικού της γαλλικής πολεμικής αεροπορίας (φωτογραφία, επάνω, από το X, και βίντεο, κάτω).

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας προχώρησαν σε «τέσσερις αεροπορικές ρίψεις βοήθειας στον πληθυσμό στη Γάζα» κατά διαταγή του βασιλιά Αμπντάλα Β΄, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους.

The Jordanian army on Monday arranged the biggest air drop operation so far to deliver aid to Gaza https://t.co/73X8iDvGYw pic.twitter.com/ToiCED5B2J

— Reuters (@Reuters) February 26, 2024