Ο λιμός μπορεί ακόμη ν’ αποφευχθεί στη Γάζα, αν το Ισραήλ επιτρέψει στις ανθρωπιστικές υπηρεσίες να μεταφέρουν περισσότερη βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα, δήλωσε χθες Κυριακή ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες (Unrwa) Φιλίπ Λαζαρινί (στη φωτογραφία του Reuters/Ibraheem Abu Mustafa, επάνω, περιμένοντας για φαγητό από φιλανθρωπική κουζίνα στη Ράφα…).

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι, το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, απειλούνται από λιμό στην πολιορκημένη από το Ισραήλ Λωρίδα τη Γάζας.

Και αυτές οι τεράστιες ελλείψεις μπορεί να προκαλέσουν «έκρηξη» παιδικών θανάτων στον βόρειο τομέα του θύλακα, όπου ένα στα έξι παιδιά ηλικίας κάτω των δύο ετών είναι θύμα οξέος υποσιτισμού.

«Είναι μία καταστροφή που προκλήθηκε από τον άνθρωπο (…) Ο κόσμος δεσμεύθηκε να μην επιτρέψει πλέον λιμό», έγραψε ο Φιλίπ Λαζαρινί στο Χ.

«Ο λιμός μπορεί ακόμη ν’ αποφευχθεί μέσω μίας αυθεντικής πολιτικής βούλησης για την παροχή πρόσβασης και προστασίας σε σημαντικό όγκο βοήθειας», πρόσθεσε.

The last time @UNRWA was able to deliver food aid to northern #Gaza was on 23 January.

Since then, together with other @UN agencies, we have:

🛑 Warned against looming famine.

🛑 Appealed for regular humanitarian access.

🛑 Stated that famine can be averted if more food…

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) February 25, 2024