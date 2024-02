Τουλάχιστον 24 νεκροί από ισραηλινό πλήγμα σε καταφύγιο εκτοπισμένων

Τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν από ισραηλινό πλήγμα το βράδυ χθες Παρασκευή στην πόλη Ντέιρ αλ Μπάλαχ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, μεταδίδει το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων (WAFA).

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι και νοσοκομειακές πηγές ανέφεραν στο κινεζικό πρακτορείο Xinhua ότι κατά την επιδρομή επλήγη οίκημα στο οποίο είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά (φωτογραφία, επάνω, από Majdi Fathi/NurPhoto via Reuters).

Αμαχοι, ανάμεσά τους γυναικόπαιδα, είναι η συντριπτική πλειονότητα των θυμάτων και στην Ντέιρ αλ Μπάλαχ

22 Palestinians from the family of Zaiter were killed after the bombing of a home in Deir Al Balah, central Gaza. pic.twitter.com/oaJNERT7DN — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) February 23, 2024

Αλλοι τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 100 τραυματίστηκαν από ισραηλινά πλήγματα και προχθές Πέμπτη στην Ντέιρ αλ Μπάλαχ.

The baby boy Yaser Dalo, who was 3 months old was killed by an Israeli bombardment in Deir Al Balah, central Gaza. His parents were trying to conceive for 8 years until he came to life. pic.twitter.com/Uo9UyF5a4b — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) February 23, 2024

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι είχαν δηλώσει στο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua ότι ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν συνοικία της πόλης, ισοπεδώνοντας αρκετά σπίτια, από τα συντρίμμια των οποίων εργαζόμενοι της πολιτικής προστασίας αγωνίζονταν για ν΄ανασύρουν πτώματα και τραυματίες.

Dozens of Palestinians were killed and injured after the bombing of a home in Deir Al Balah, central Gaza. pic.twitter.com/ezoEHzfM6i — Dr. Zain Abbadi (@ZainAbbadi11) February 23, 2024

«Αυτά τα σπίτια δέχθηκαν επίθεση χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση», μετέδωσε ο ρεπόρτερ του Al Jazeera, Αμπού Αζούμ, προσθέτοντας ότι τα παιδιά και οι γυναίκες αποτελούν την πλειονότητα των δεκάδων ανθρώπων που τραυματίστηκαν από τους βομβαρδισμούς.

Palestinian children receive medical treatment following an Israeli bombardment in Deir Al Balah, central Gaza. أطفال أصيبوا في قصف اسرائيلي على دير البلح pic.twitter.com/1XfQ6zMyCH — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) February 23, 2024

Πόλεμος «εξόντωσης»

«Θεωρούμε την αμερικανική διοίκηση και τη διεθνή κοινότητα, πέραν του Ισραήλ, πλήρως υπεύθυνες γι’ αυτά τα συνεχιζόμενα εγκλήματα, και καλούμε τον ελεύθερο κόσμο να βάλει αμέσως τέλος σ’ αυτόν τον πόλεμο εξόντωσης που διεξάγει ο ισραηλινός στρατός εναντίον αμάχων», ανακοίνωσε το γραφείο μέσων ενημέρωσης της κυβέρνησης της Χαμάς στη Γάζα.

🚨BREAKING URGENT | DOZENS OF CIVILIANS UNDER RUBBLE 2.23.24 Palestinians are searching for those injured and martyred under the rubble after the IOF deliberately bombed ONLY civilians mainly CHILDREN in their homes in Deir Al Balah Death toll is now 22 civilians murdered… pic.twitter.com/kD5k16I8FG — TRUTH OVER PROPAGANDA (@maryjay223) February 23, 2024

Περισσότεροι από 29.500 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας από την 7η Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας στον ελεγχόμενο από τη Χαμάς παλαιστινιακό θύλακα.