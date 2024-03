Παναθηναϊκός: Με μωβ φανέλες κόντρα στη Βιλερμπάν (vid)

Ντεμπούτο θα κάνει αύριο Παρασκευή (8/3) η τρίτη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Πιο συγκεκριμένα οι πράσινοι θα αγωνιστούν στην αυριανή αναμέτρηση κόντρα στην Βιλερμπάν στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της Euroleague με την μωβ φανέλα η οποία τυχαία συμπίπτει και με την γιορτή της γυναίκας.

Με την τρίτη εμφάνιση ο Παναθηναϊκός κόντρα στη γαλλική ομάδα.

Μάλιστα, όπως ενημέρωσαν οι άνθρωποι της «πράσινης» ΚΑΕ, οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα μπορούν να τις αγοράσουν από τα Zakcret spots του ΟΑΚΑ στις Θύρες 3,11 & VIP.

Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού αναφέρει: «purpleON – Limited Edition. It’s about time…We present you the reason we’ve been going «purple» all week. Στον αγώνα κόντρα στην @LDLCASVEL, η ομάδα μας θα αγωνιστεί με την 3η φετινή της εμφάνιση. Οι μωβ limited edition φανέλες, θα είναι διαθέσιμες αύριο (08/03) στα Zakcret spots του ΟΑΚΑ στις Θύρες 3,11 & VIP, όπου θα βρείτε και τα υπόλοιπα επίσημα προϊόντα της purple σειράς! Μπορείτε και εσείς να τα κάνετε δικά σας. See you on court».

Δείτε τη σχετική ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός: