«Ανθρωπογενής καταστροφή» στη Λωρίδα της Γάζας - «Διπλό σχέδιο» για τη Ράφα από τον ισραηλινό στρατό

Ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε και πυροβόλησε εναντίον πλήθους Παλαιστινίων που περίμεναν να φτάσουν φορτηγά με επισιτιστική βοήθεια στην πόλη της Γάζας, σκοτώνοντας 10 άτομα, αναφέρει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν ανεγείρει έναν πύργο και έχουν τοποθετήσει κάμερες παρακολούθησης στο δυτικό τείχος του τζαμιού Al-Aqsa στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Το Ισραήλ πρόκειται να υποβάλει σήμερα έκθεση στο Διεθνές Δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών, στην οποία θα παρουσιάζονται «όλα τα μέτρα που έλαβε» μετά την απόφαση του δικαστηρίου τον περασμένο μήνα σχετικά με την υπόθεση γενοκτονίας που είχε καταθέσει η Νότια Αφρική.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε την Κυριακή το πολεμικό του υπουργικό συμβούλιο για να παρουσιάσει ένα σχέδιο για την χερσαία εισβολή στη Ράφα και εντολές εκκένωσης για σχεδόν 1,5 εκατομμύριο Παλαιστίνιους που βρίσκουν καταφύγιο εκεί.

Το γραφείο του εξέδωσε επίσης ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται ότι το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε ένα σχέδιο για την παροχή «ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας» με σκοπό να «αποτραπεί η λεηλασία» που λαμβάνει χώρα στο βορρά.

Δείτε live:

Διαβάστε τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό:

Ο Nir Barkat συναντήθηκε με τον σαουδάραβα ομόλογό του, Majid bin Abdullah al-Qasabi, στο περιθώριο μιας διάσκεψης του ΠΟΕ που φιλοξένησαν τα ΗΑΕ και εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι χώρες μπορούν να «γράψουν ιστορία μαζί», σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ισραηλινού υπουργού Οικονομίας και Βιομηχανίας.

Πριν από τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, η Σαουδική Αραβία είχε δηλώσει την προθυμία της να εξομαλύνει τις σχέσεις της με το Ισραήλ με αντάλλαγμα ένα αμυντικό σύμφωνο με τις ΗΠΑ και ένα πολιτικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Ωστόσο, μετά την έναρξη της στρατιωτικής επίθεσης του Ισραήλ κατά του θύλακα, φάνηκε ότι η Σαουδική Αραβία είχε βάλει στον πάγο τα υποστηριζόμενα από τις ΗΠΑ σχέδια εξομάλυνσης των σχέσεων.

Η Σαουδική Αραβία ζήτησε την Τρίτη να τερματιστεί η επί δεκαετίες ισραηλινή κατοχή παλαιστινιακών εδαφών, θεωρώντας την «παράνομη».

Minister Barkat and the Saudi minister shook hands and discussed the desire to tighten economic cooperation between the countries and exchanged phone numbers to keep in touch.

Το Ισραήλ επέτρεψε την είσοδο 10 φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με ανταποκριτές του Al Jazeera.

Την περασμένη εβδομάδα, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ (WFP) ανακοίνωσε ότι αναγκάστηκε να αναστείλει τις ήδη περιορισμένες επιχειρήσεις του στη βόρεια Γάζα λόγω μη ασφαλών συνθηκών, επικαλούμενο ισραηλινά πυρά καθώς και «το πλήρες χάος και τη βία λόγω της κατάρρευσης της κοινωνικής τάξης» στην περιοχή.

Ισραηλινό στρατιωτικό χτύπημα σε σπίτι βόρεια της Ράφα σκότωσε τέσσερις ανθρώπους, μεταξύ των οποίων μια γυναίκα και ένα παιδί, μεταδίδει το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν από το χτύπημα.

Αυτό συμβαίνει καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν επίσης να βομβαρδίζουν την ανατολική πλευρά της Ράφα, από την οποία έχουν απομακρυνθεί πολλοί κάτοικοι.

Σε συνέντευξή του στο CBS την Κυριακή, ο ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι μόλις ο ισραηλινός στρατός ξεκινήσει την προγραμματισμένη επιχείρηση στη Ράφα , η «έντονη φάση» των μαχών θα απέχει εβδομάδες από την ολοκλήρωσή της.

Είπε επίσης ότι ζήτησε από τον στρατό να υποβάλει ένα διπλό σχέδιο το οποίο θα περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εκκένωσης των αμάχων από τη Ράφα και τον τρόπο εξουδετέρωσης των ταγμάτων της Χαμάς που σταθμεύουν εκεί.

Υπολογίζεται ότι 1,5 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι βρίσκουν καταφύγιο στη Ράφα, περισσότεροι από το μισό πληθυσμό της Γάζας, έχοντας εκτοπιστεί στο νοτιότερο τμήμα της Λωρίδας από τον πόλεμο του Ισραήλ εναντίον του θύλακα .

Ο ΟΗΕ έχει προειδοποιήσει ότι μια επίθεση στη Ράφα θα ήταν καταστροφική, με περισσότερα από 600.000 παιδιά να βρίσκουν καταφύγιο στο πέρασμα μιας επίθεσης και μια σοβαρά περιορισμένη ανθρωπιστική γραμμή ζωής να βρίσκεται ήδη στα πρόθυρα της κατάρρευσης.

Εάν υπάρξει εκεχειρία, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η στρατιωτική επίθεση στη Ράφα θα καθυστερήσει, αλλά τελικά θα προχωρήσει. «Πρέπει να γίνει γιατί η συνολική νίκη είναι ο στόχος μας και η συνολική νίκη είναι εφικτή».

Ένας τρίτος Παλαιστίνιος έχασε τη ζωή του ως αποτέλεσμα ισραηλινής επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος την περασμένη εβδομάδα σε αυτοκίνητο στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζενίν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, αναφέρει το Wafa.

Ο άνδρας πέθανε στο νοσοκομείο από τα τραύματα που υπέστη στην επίθεση της Παρασκευής, η οποία σκότωσε άλλους δύο, μεταξύ των οποίων και έναν 17χρονο, και τραυμάτισε τουλάχιστον 15 άτομα.

Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι η επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σκότωσε έναν Παλαιστίνιο μαχητή της Ισλαμικής Τζιχάντ, ο οποίος «είχε προηγουμένως συλληφθεί για τη συμμετοχή του στις στρατιωτικές δραστηριότητες της τρομοκρατικής οργάνωσης».

Εν ενεργεία μέλος του αμερικανικού στρατού αυτοπυρπολήθηκε έξω από την ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με αξιωματούχους, σε μια προφανή πράξη διαμαρτυρίας για τον καταστροφικό πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο άνδρας έκανε livestreaming στον ιστότοπο Twitch, φορώντας στολή και δηλώνοντας ότι «δεν θα είναι συνένοχος σε γενοκτονία» προτού λούσει τον εαυτό του με υγρό.

Στη συνέχεια έβαλε φωτιά στον εαυτό του, ενώ φώναζε «Free Palestine!» μέχρι που έπεσε στο έδαφος. Περισσότερα εδώ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πέντε στρατιώτες τραυματίστηκαν σοβαρά σε μάχες στη Γάζα την Κυριακή. Δεν αναφέρθηκαν θάνατοι.

Μεταξύ των τριών στρατιωτών που τραυματίστηκαν σε μάχες στη νότια Γάζα είναι ένας στρατιώτης της Ταξιαρχίας Αλεξιπτωτιστών, ένας στρατιώτης του Σώματος Μηχανικού Μάχης και ένας αξιωματικός Αλεξιπτωτιστής.

Δύο στρατιώτες από το 601ο Τάγμα του Σώματος Μηχανικού Μάχης τραυματίστηκαν σε μάχες στη βόρεια Γάζα.

Δημοσιογραφικές ενώσεις και σύλλογοι από περισσότερες από 100 χώρες χαρακτηρίζουν τη σημερινή Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου ως Διεθνή Ημέρα για τους παλαιστίνιους Δημοσιογράφους.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (IFJ) και η Ομοσπονδία Αράβων Δημοσιογράφων (FAJ) δηλώνουν ότι πραγματοποιούν την ημέρα αυτή για να υποστηρίξουν τους συναδέλφους τους στην Παλαιστίνη.

Οι ενώσεις χαρακτήρισαν τη δολοφονία 100 δημοσιογράφων μέσα σε τέσσερις μήνες από την έναρξη του πολέμου ως «τρομερή και αδικαιολόγητη τραγωδία».

«Οι Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι είναι τα μάτια του κόσμου στη Γάζα και χωρίς αυτούς, η ανθρωπιστική κρίση θα περνούσε απαρατήρητη», ανέφερε η ένωση δημοσιογράφων της Αυστραλίας MEAA σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Palestinian journalists are the eyes of the world in Gaza, and without them the humanitarian crisis would go unseen. Today is the @IFJGlobal International Day to #SupportPalestinianJournalists, donate and share this post to spread the word: https://t.co/Ty6sLWkk3I#MEAAmedia pic.twitter.com/rpAchXwspT

— MEAA (@withMEAA) February 25, 2024