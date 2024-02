Η 18χρονη Sofia Orr καταδικάστηκε σε 20 ημέρες φυλάκιση επειδή αρνήθηκε να υπηρετήσει στον ισραηλινό στρατό και να λάβει μέρος στον πόλεμο κατά της Γάζας και στη συνεχιζόμενη ισραηλινή κατοχή, εν μέσω μεγάλων διαδηλώσεων κατά του Νετανιάχου που σημαδεύτηκαν από πρωτοφανή καταστολή.

Είναι η πρώτη γυναίκα από τις 7 Οκτωβρίου που φυλακίζεται για άρνηση στράτευσης.

Είχε προηγηθεί ο επίσης 18χρονος Ταλ Μίντικ που επίσης φυλακίστηκε γιατί αρνήθηκε να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία εν μέσω του πολέμου στη Γάζα.

Η ομάδα Mesarvot που τάσσεται κατά του πολέμου σε διαμαρτυρία που πραγματοποίησε δήλωσε ότι ελπίζει ότι και άλλοι Ισραηλινοί θα ακολουθήσουν το παράδειγμα της Sofia Orr.

«Είμαι εδώ για να δηλώσω την άρνησή μου, γιατί ο πόλεμος δεν έχει νικητές. Δεν είναι ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Θέλω να προωθήσω την ειρήνη και να δείξω ότι η αλλαγή είναι δυνατή».

Sofia Orr, 18, refused to enlist today, and was sentenced for 20 days in army jail. We hope others will follow the example she sets to us all🫶☮️ pic.twitter.com/qwUOaDeFpg

— Mesarvot מסרבות (@Mesarvot_) February 25, 2024