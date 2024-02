Διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου, προκειμένου να διενεργηθούν εκλογές αλλά και για να ασκηθεί πίεση προκειμένου να υπάρξει μία συμφωνία στις συνομιλίες που διεξάγονται στο Παρίσι για την απελευθέρωση των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, διεξάγονται το Σάββατο σε όλο το Ισραήλ με χιλιάδες πολίτες να έχουν ξευθεί στους δρόμους και την οργή να ξεχειλίζει.

Μάλιστα χιλιάδες Ισραηλινοί διαδήλωσαν στο Τελ Αβίβ. Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το στρατιωτικό αρχηγείο Kirya των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) για να διαδηλώσουν κατά της κυβέρνησης.

Οι διαδηλωτές ζητούν μια συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς, ενώ άλλοι ζητούν πρόωρες εκλογές, την αποπομπή του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ή μια διπλωματική λύση στην ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση.

Υπάρχουν επίσης εκκλήσεις κατά της κυβέρνησης, ιδίως κατά ενός νομοσχεδίου που θα εξαιρούσε τους υπερορθόδοξους φοιτητές της Γιεσίβα από την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.

Κατά την έναρξη της διαδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι κράτησαν ενός λεπτού σιγή για τους περισσότερους από 500 στρατιώτες που έχουν σκοτωθεί από τις 7 Οκτωβρίου και την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς.

«Δεν είναι τόσο ισχυρές όσο ήταν πριν», είπε ένας διαδηλωτής, ο Αμίτ, στους Times of Israel, αναφερόμενος στις διαδηλώσεις κατά της δικαστικής αναθεώρησης που γίνονταν εβδομαδιαία τα βράδια του Σαββάτου πριν από το ξέσπασμα του πολέμου.

«Αλλά τώρα είναι πιο σημαντικές από ποτέ. Πριν ήταν μια διαφωνία για τη φύση της δημοκρατίας, τώρα αφορά τις ζωές των ανθρώπων», προσέθεσε.

Ακόμα χιλιάδες διαδηλωτές βρέθηκαν στην Πλατεία Ομήρων του Τελ Αβίβ ζητώντας μια συμφωνία απελευθέρωσης των ομήρων, συμπεριλαμβανομένων των μελών των οικογενειών των ομήρων που κρατούνται σήμερα στη Γάζα.

«Σήμερα είναι πιο δύσκολο από ποτέ», δήλωσε ο Σαχάρ Λεβί, του οποίου ο πατέρας Έιταν που σκοτώθηκε στις 7 Οκτωβρίου. «Σήμερα υποτίθεται ότι θα ήταν τα 54α γενέθλιά του, αλλά θα είναι πάντα 53. Στέκομαι εδώ για να είμαι με τη νέα μου οικογένεια, την οικογένεια των ομήρων, μία που γεννήθηκε στις 7 Οκτωβρίου», είπε δακρυσμένος. «Επιλέξτε σωστά. Η επιστροφή των ομήρων θα φέρει πίσω την προσωπική ασφάλεια».

Μάλιστα στο Τελ Αβίβ υπήρξε ένταση και αστυνομική βία ανάμεσα στους διαδηλωτές και τα όργανα της ταξής. Τουλάχιστον 21 άτομα συνελήφθησαν στο συλλαλητήριο της οδού Κάπλαν, όταν οι διαδηλωτές κρατώντας πυρσούς προσπάθησαν σύμφωνα με τους Times of Israel να σπάσουν το οδόφραγμα της αστυνομίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους σε περιοχές εκτός των προκαθορισμένων ορίων της διαδήλωσης και ήρθαν αντιμέτωποι με την αστυνομία όταν τους δόθηκε εντολή να μετακινηθούν.

Είκοσι ένα άτομα συνελήφθησαν στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Τελ Αβίβ αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ισραηλινή αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι είχαν «συγκεντρωθεί παράνομα» στον δρόμο και διατάραξαν την ειρήνη.

«Δυστυχώς, σήμερα είδαμε έναν αριθμό διαδηλωτών που ήρθαν με σκοπό να έρθουν αντιμέτωποι με την αστυνομία και όχι για μια νόμιμη διαμαρτυρία», προσθέτει η ανακοίνωση.

Η αστυνομία χρησιμοποίησε αύρα νερού για να διαλύσει δεκάδες διαδηλωτές που επιχείρησαν να αποκλείσουν τον δρόμο. Περίπου 10 άτομα ανατράπηκαν από έφιππους αστυνομικούς καθώς η αστυνομία προσπαθούσε να απωθήσει το πλήθος.

Now: Clashes in Tel Aviv as the police attacks the weekly anti government protest pic.twitter.com/l9RHbZfzvS

— Oren Ziv (@OrenZiv_) February 24, 2024