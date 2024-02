Μέλος των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ αυτοπυρπολήθηκε μπροστά στην πρεσβεία του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον χθες Κυριακή το απόγευμα, ανακοίνωσαν οι αρχές (φωτογραφία, επάνω, από το X).

A man in uniform who described himself as an active duty member of the US military self-immolates outsides the Israeli Embassy in Washington DC in protest of the genocide in Gaza.

He is reportedly in critical condition.

