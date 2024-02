Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υποστηρίζει ότι μια νέα συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα είναι κοντά και ελπίζει ότι αυτό θα συμβεί μέχρι τις 4 Μαρτίου.

Ωστόσο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι η χερσαία επίθεση στη Ράφα μπορεί να καθυστερήσει αν κλειστεί συμφωνία για τους ομήρους, ωστόσο αυτή θα γίνει αργότερα.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι φονικές επιδρομές του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη, με τουλάχιστον τρεις νεκρούς και τρεις τραυματίες να είναι ο απολογισμός της περασμένης νύχτας.

Ο Χάνι Μαχμούντ του Al Jazeera μεταδίδει από τη Ράφα ότι:

«Έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας από τότε που το Διεθνές Δικαστήριο διέταξε τον ισραηλινό στρατό να προστατεύσει τους αμάχους στη Γάζα από πράξεις γενοκτονίας.

Μέχρι στιγμής, ο ισραηλινός στρατός έχει αποτύχει να λάβει τα ελάχιστα μέτρα για να συμμορφωθεί με αυτό και συνεχίζει να βομβαρδίζει, να σκοτώνει και να ακρωτηριάζει Παλαιστίνιους σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας

Χθες το βράδυ, σε ένα σπίτι στην περιοχή του νοσοκομείου του Κουβέιτ, δύο τετράγωνα μακριά από το σημείο όπου βρίσκομαι τώρα, σκοτώθηκαν οκτώ άνθρωποι. Τα συντρίμμια και τα θραύσματα έπεφταν στην περιοχή, αναγκάζοντας τους ανθρώπους να σκύψουν και να βρουν καταφύγιο.

Η κατάσταση στη Χαν Γιουνίς παραμένει τρομερή και επιδεινώνεται κάθε μέρα που περνάει. Ενώ ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι αποχώρησε από το νοσοκομείο Νάσερ, οι ελεύθεροι σκοπευτές εξακολουθούν να παίρνουν θέσεις στα γύρω κτίρια και να πυροβολούν κάθε κινούμενο αντικείμενο.

Εμποδίζουν επίσης την είσοδο των αυτοκινητοπομπών ανακούφισης που έφερναν νερό, τρόφιμα και καύσιμα για τις γεννήτριες ρεύματος, ώστε το νοσοκομείο να επανέλθει σε λειτουργία.

Οι συνθήκες συνεχίζουν να επιδεινώνονται κάθε μέρα που περνά παρά τις συζητήσεις για κατάπαυση του πυρός».

Ο Aμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε χθες Δευτέρα το βράδυ πως το Ισραήλ θα αναστείλει τις στρατιωτικές «επιχειρήσεις» του εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια του μήνα του Ραμαζανιού, στο πλαίσιο —ακόμη υπό διαπραγμάτευση— δεύτερης ανακωχής.

«Το Ραμαζάνι φθάνει και υπάρχει συμφωνία των Ισραηλινών που προβλέπει ότι δεν θα εμπλακούν σε επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού, ώστε να μας δοθεί ο χρόνος για να βγάλουμε όλους τους ομήρους» που συνεχίζει να κρατά ο στρατιωτικός βραχίονας της παλαιστινιακής οργάνωσης στον θύλακο, είπε ο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC.

Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς έχει λάβει προσχέδιο πρότασης από τις συνομιλίες που διεξάγονται στο Παρίσι με στόχο την επίτευξη εκεχειρίας στον πόλεμο στη Γάζα, στο οποίο προβλέπεται παύση σε όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις για 40 ημέρες και η ανταλλαγή Παλαιστίνιων κρατουμένων με Ισραηλινούς ομήρους σε ποσοστό 10 προς έναν, δήλωσε σήμερα στο Reuters πηγή που πρόσκειται στις συνομιλίες.

Βάσει της πρότασης, θα επισκευαστούν τα νοσοκομεία και τα αρτοποιεία στη Γάζα, 500 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια θα εισέρχονται καθημερινά στον θύλακα και χιλιάδες σκηνές και τροχόσπιτα θα παραδοθούν σε όσους έχουν χάσει τα σπίτια τους, πρόσθεσε η πηγή.

Το προσχέδιο αναφέρει εξάλλου ότι η Χαμάς θα αφήσει ελεύθερους 40 Ισραηλινούς ομήρους, περιλαμβανομένων γυναικών, παιδιών κάτω των 19 ετών, άτομα άνω των 50 ετών και τους ασθενείς. Από την πλευρά του το Ισραήλ θα απελευθερώσει 400 Παλαιστίνιους κρατούμενους και δεν θα τους ξανασυλλάβει, επεσήμανε η πηγή.

Οι συνομιλίες αυτές μοιάζουν να είναι η πιο σοβαρή προσπάθεια εδώ και εβδομάδες να επιτευχθεί εκεχειρία στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας και να απελευθερωθούν οι όμηροι που κρατά η Χαμάς.

Οι μεσολαβητές έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους για κατάπαυση του πυρός με την ελπίδα να αποτρέψουν μια ισραηλινή επίθεση στην πόλη της Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου έχουν καταφύγει περισσότεροι από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι.

Ο Άαρον Μπούσνελ, ο Αμερικανός σμηνίας που αυτοπυρπολήθηκε μπροστά στην πρεσβεία του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε, ανακοίνωσαν ο στρατός και η αστυνομία της πρωτεύουσας των ΗΠΑ χθες Δευτέρα, δημοσιοποιώντας τα στοιχεία του.

