Οι ανθρωπιστικές υπηρεσίες του ΟΗΕ λένε ότι «συστηματικά αρνούνται» πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας με τα κονβόι να δέχονται πυρά στην προσπάθειά τους να φτάσουν στους πεινασμένους Παλαιστίνιους.

Αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών είπε ότι ο ένα τέταρτο του πληθυσμού της Γάζας – περίπου 576.000 άνθρωποι – είναι ένα βήμα μακριά από τον λιμό.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας αναφέρει ότι τα παιδιά πεθαίνουν από αφυδάτωση και ότι η «κλιμακούμενη πείνα» θα μπορούσε να «σκοτώσει χιλιάδες» μέσα σε λίγες ημέρες, εάν δεν εισέλθει περισσότερη βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι IDF παραδέχθηκαν ότι χτυπήθηκε βάση κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο από αντιαρματικό πύραυλο.

Τα παιδιά στη Γάζα βρίσκονται στα πρόθυρα του λιμού, ενώ η επισιτιστική βοήθεια βρίσκεται ακριβώς στην άλλη πλευρά των συνόρων, προειδοποίησε η Αλεξάντρα Σάιεχ της οργάνωσης Save the Children.

«Αυτό που παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή στη Γάζα είναι η δολοφονία παιδιών σε αργή κίνηση», δήλωσε η Σάιεχ στο Al Jazeera. «Δεν έχει απομείνει σχεδόν καμία βοήθεια και τίποτα δεν φτάνει σε αυτά.

Τα παιδιά λιμοκτονούν, ενώ τα φορτηγά γεμάτα τρόφιμα κάθονται κυριολεκτικά μερικά χιλιόμετρα μακριά και περιμένουν να φτάσουν.

Γνωρίζουμε ότι αυτό συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό λόγω των ισραηλινών βομβαρδισμών και των περιορισμών που εμποδίζουν την ασφαλή παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων».

Οι ισραηλινές δυνάμεις προχώρησαν σε νέες συλλήψεις στη Δυτική Όχθη.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν στην πόλη Γιάτα, ανατολικά της Χεβρώνας.

Όπως προαναφέρθηκε, οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιδρομές σε όλη τη Δυτική Όχθη κατά τη διάρκεια της νύχτας και σήμερα το πρωί, μεταξύ άλλων στον καταυλισμό Μπαλάτα και στις πόλεις Τζενίν, Μπιρζάιτ και Αζούν.

Τουλάχιστον επτά Παλαιστίνιοι έχουν επίσης συλληφθεί στο κυβερνείο της Βηθλεέμ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των IDF, σειρήνες αεράμυνας ακούγονται στο βόρειο Ισραήλ.

Σύμφωνα με το Quds News Network, ένα αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό μέσα από ερείπια μετά από ισραηλινό βομβαρδισμό στη συνοικία Ζεϊτούν στην πόλη της Γάζας.

A boy was just pulled out alive from a building bombed by Israeli forces in Al-Zaytoun neighborhood of Gaza City. pic.twitter.com/MbUfLijhRQ

— Quds News Network (@QudsNen) February 28, 2024