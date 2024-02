Ο «Οδυσσέας» γράφει ιστορία – Οι πρώτες φωτογραφίες του από το νοτιότερο μέρος της Σελήνης

Το διαστημόπλοιο «Οδυσσέας» της Intuitive Machines έστειλε τις πρώτες εικόνες από το νοτιότερο μέρος της Σελήνης, όπου κανένα άλλο σκάφος δεν είχε προσσεληνωθεί ποτέ και η αμερικανική ιδιωτική εταιρεία μοιράστηκε δύο από αυτές τις φωτογραφίες στην πλατφόρμα Χ.

Το διαστημόπλοιο, ύψους περίπου τεσσάρων μέτρων, προσσεληνώθηκε στη 01.23 τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής (ώρα Ελλάδας).

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ιδιωτική εταιρεία έστειλε σκάφος στη Σελήνη και, ταυτόχρονα, η πρώτη προσσελήνωση για τις ΗΠΑ έπειτα από 50 χρόνια.

Ωστόσο, η τελική κάθοδος περιπλέχθηκε λόγω μιας βλάβης στο σύστημα πλοήγησης και ο «Οδυσσέας», αντί να κατέβει κάθετα, βρέθηκε πεσμένος στο πλευρό.

«Ο “Οδυσσέας” εξακολουθεί να επικοινωνεί με τους ελεγκτές πτήσης της Nova Control από την επιφάνεια της Σελήνης», ανέφερε η εταιρεία σήμερα, δίνοντας στη δημοσιότητα τις δύο φωτογραφίες, μία κατά τη διάρκεια της καθόδου και μία άλλη, 35 δευτερόλεπτα μετά την πτώση του, που δείχνει τον ρηγόλιθο του κρατήρα Malapert.

Images from NASA’s Lunar Reconnaissance Orbiter Camera team confirmed Odysseus completed its landing at 80.13°S and 1.44°E at a 2579 m elevation. After traveling more than 600,000 miles, Odysseus landed within 1.5 km of its intended Malapert A landing site, using a contingent… pic.twitter.com/CaMSSO4Gfb

Odysseus captured this image approximately 35 seconds after pitching over during its approach to the landing site. The camera is on the starboard aft-side of the lander in this phase. 2/5 (26FEB2024 0745 CST) pic.twitter.com/oUcjk3bCqW

— Intuitive Machines (@Int_Machines) February 26, 2024