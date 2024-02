Οι διάσημοι που έχουν «κάνει φυλακή» – Από 10 μέρες έως 11 έτη

Στη δεκαετία του 2000, η Φελίσιτι Χάφμαν ήταν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα στην τηλεόραση χάρη στους ρόλους της στις σειρές «Νοικοκυρές σε Απόγνωση» και «American Crime».

Η Χάφμαν δεν πέρασε πολύ καιρό πίσω από τα κάγκελα -μόλις 11 ημέρες- αλλά ήταν αρκετό για να βλάψει ανεπανόρθωτα την καριέρα της, όπως αποκάλυψε η ίδια στη βρετανική εφημερίδα The Guardian. Είναι μία μόνο από μια μακρά λίστα διασημοτήτων που κάποια στιγμή, πριν ή μετά τον θρίαμβό τους, ανακάλυψαν ότι η διάπραξη εγκλημάτων έχει συνέπειες.

Δείτε ένα σχετικό βίντεο με διάσημους που έχουν πάει φυλακή

«Ήταν το μέλλον της κόρης μου, πράγμα που σήμαινε ότι έπρεπε να παραβώ τον νόμο» – Φελίσιτι Χάφμαν

Φελίσιτι Χάφμαν / Φυλάκιση: 11 ημέρες

Θέλοντας να πετύχει με χρήματα αυτό που η κόρη της δεν κατάφερε με τις δικές της δυνάμεις, η Χάφμαν έγινε το πιο ορατό πρόσωπο της επιχείρησης «Varsity Blues», της έρευνας για τα 25 εκατομμύρια δολάρια που καταβλήθηκαν σε δωροδοκίες για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στα πιο διάσημα πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών, εκείνα τα κολέγια που υποτίθεται ότι δέχονται μόνο αριστούχους.

Τα χρήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για τη χειραγώγηση των βαθμών και την παραποίηση αθλητικών δεξιοτήτων που δεν είχαν οι υποψήφιοι. Η Χάφμαν πλήρωσε περισσότερα από 15.000 δολάρια για να βελτιώσει τα αποτελέσματα των εξετάσεων της μεγαλύτερης κόρης της.

«Ένιωσα ότι έπρεπε να δώσω στην κόρη μου μια ευκαιρία για ένα μέλλον. Ήταν το μέλλον της κόρης μου, πράγμα που σήμαινε ότι έπρεπε να παραβώ τον νόμο», δήλωσε στο ABC News. «Ένιωθα ότι θα ήμουν κακή μητέρα αν δεν το έκανα».

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η ηθοποιός δήλωσε ότι η κόρη της -η οποία τελικά δεν έγινε δεκτή από το πανεπιστήμιο- δεν γνώριζε τίποτα για το θέμα. Ούτε ο σύζυγός της, ο ηθοποιός William H. Macy, ο οποίος δεν κατηγορήθηκε. Στο τέλος, η Χάφμαν δήλωσε ένοχη. Καταδικάστηκε σε 14 ημέρες φυλάκιση, ένα έτος αναστολή και 250 ώρες κοινωνικής εργασίας, εκτός από πρόστιμο 30.000 δολαρίων.

Από τις προβλεπόμενες 14 ημέρες, πέρασε μόνο τις 11 στη φυλακή. Μόλις μιάμιση εβδομάδα, αλλά μια ολόκληρη ζωή όσον αφορά τη ζημιά που προκάλεσε στη φήμη της. Συνέχισε να δέχεται προτάσεις, αν και τίποτα του διαμετρήματος που ταιριάζει σε μια τηλεοπτική σταρ που ήταν υποψήφια για Όσκαρ για τον ρόλο της στην ταινία Transamerica (2005). «Πρόσφατα έκανα έναν πιλότο για το ABC που δεν τον πήραν. Ήταν δύσκολα τα πράγματα. Σαν να πέθανε η παλιά μου ζωή και να πέθανα κι εγώ μαζί της», δήλωσε στην εφημερίδα The Guardian, εν όψει της συμμετοχής της στο έργο Hir στο Λονδίνο.

Η κόρη της, παρεμπιπτόντως, επανέλαβε τις εξετάσεις και πήρε τους απαραίτητους βαθμούς.

Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ / Φυλάκιση: 18 μήνες

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ έμπλεξε σε τόσους μπελάδες που ήταν πιο συνηθισμένο να τον βλέπουμε να χαμογελάει σε φωτογραφίες από τις φυλακές παρά στο κόκκινο χαλί. Εισήχθη στα ναρκωτικά από τον πατέρα του όταν ήταν μόλις έξι ετών, δημιούργησε ένα ποινικό μητρώο τόσο μακρύ όσο και ποικίλο: κατοχή όπλων και ναρκωτικών, οδήγηση γυμνός, χρήση ναρκωτικών σε δημόσιους χώρους, παραβίαση της επιτήρησης, ακόμη και για διάρρηξη στην ιδιοκτησία των γειτόνων των γονιών του και για ύπνο στο κρεβάτι του μικρού τους γιου.

Το πιο σοβαρό περιστατικό συνέβη το 1996, όταν συνελήφθη να μεταφέρει ηρωίνη, κοκαΐνη και ένα άδειο Magnum. Καταδικάστηκε σε τριετή αναστολή και αναγκάστηκε να υποβληθεί σε υποχρεωτικά τεστ ναρκωτικών, τα οποία παρέλειπε τακτικά, με αποτέλεσμα να περάσει έξι μήνες στη φυλακή.

Δεν πήρε το μάθημά του. Το 1999, παρέλειψε ένα ακόμη τεστ ναρκωτικών και αυτή τη φορά καταδικάστηκε σε 15 μήνες φυλάκιση, αν και τελικά πέρασε λιγότερο από ένα χρόνο πίσω από τα κάγκελα. «Μπορούσες να νιώσεις το κακό στον αέρα […] ήταν σαν να βρισκόσουν σε μια πραγματικά κακή γειτονιά», δήλωσε στο podcast Armchair Expert του Dax Shepard. «Δεν υπήρχαν ευκαιρίες εκεί. Υπήρχαν μόνο απειλές». Η ζοφερή ατμόσφαιρα δεν εμπόδισε τον ηθοποιό να εμπλακεί στην κοινότητα της φυλακής: μέχρι τα Χριστούγεννα του 1999 διηύθυνε την ομάδα της χριστουγεννιάτικης χορωδίας της.

Όπως όλοι ξέρουμε αυτά τα γεγονότα δεν έπαιξαν κανένα ρόλο στην καριέρα του, τελικά.

Ο Γουόλμπεργκ δεν υποκρινόταν: ήταν μέλος συμμορίας από την ηλικία των 13 ετών και είχε ήδη λάβει μέρος σε σκηνικά βίας και ρατσισμού

Μαρκ Γουόλμπεργκ / Φυλάκιση: 45 ημέρες

Όταν αυτοαποκαλούνταν Marky Mark και ήταν ράπερ και μοντέλο, ήταν ο επίσημος κακός της βιομηχανίας του θεάματος. Στη δεκαετία του 1990, το μπλαζέ χαμόγελό του ανταγωνιζόταν με τους κοιλιακούς του και τα εσώρουχα που διαφήμιζε στην εμβληματική διαφήμιση του Calvin Klein. Ο Γουόλμπεργκ δεν υποκρινόταν: ήταν μέλος συμμορίας από την ηλικία των 13 ετών και είχε ήδη λάβει μέρος σε σκηνικά βίας και ρατσισμού.

Στα 13 του χρόνια, μαζί με τους φίλους του πέταξαν πέτρες και φώναξαν ρατσιστικές προσβολές σε μια εκδρομή μαύρων μαθητών. Μερικά χρόνια αργότερα, επιτέθηκε σε δύο Βιετναμέζους για να κλέψει ένα κιβώτιο μπύρας. Έσπασε ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ στο κεφάλι του ενός, ενώ φώναζε ξενοφοβικές βρισιές και χτύπησε τον άλλο στο πρόσωπο με τέτοια σφοδρότητα που τυφλώθηκε από το ένα μάτι.

Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δύο ετών, αλλά πέρασε μόνο 45 ημέρες σε σωφρονιστικό ίδρυμα. Μια εμπειρία που του άλλαξε τη ζωή. «Συνειδητοποίησα ποια ήταν τα θετικά πράγματα που θα με βοηθούσαν να είμαι επιτυχημένος, να έχω μέλλον, την ελευθερία μου, μια καριέρα και, ελπίζω, μια οικογένεια. Ήταν όταν ανέκτησα την πίστη μου, πήγα ξανά στη λειτουργία και άρχισα να εργάζομαι ως παραγωγικό μέλος της κοινότητάς μας» δήλωσε στην EL PAÍS.

Σήμερα, ο Γουόλμπεργκ είναι ένας ευσεβής καθολικός και αφοσιωμένος οικογενειάρχης που έχει εδραιώσει τη θέση του στο Χόλιγουντ χάρη σε ταινίες όπως το Boogie Nights, για το οποίο κέρδισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ (αν και τώρα μετανιώνει που πήρε τον ρόλο), το Ted και το Transformers. Το πρώην κακό παιδί που έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός στο Χόλιγουντ είναι επίσης ένας έμπειρος παραγωγός, όπως απέδειξε με έργα όπως το Entourage ή το Boardwalk Empire. Ο Γουόλμπεργκ είναι επίσης ένας παθιασμένος επιχειρηματίας. Το όνομά του βρίσκεται πίσω από μια αλυσίδα χάμπουργκερ, γυμναστήρια, αθλητικά ρούχα, ακόμη και εμφιαλωμένο νερό.

Γουέσλεϊ Σνάιπς / Φυλάκιση: Δυόμισι χρόνια

Είχε ό,τι χρειαζόταν για να γίνει ένας από τους μεγάλους σταρ του 21ου αιώνα. Απέδειξε την αξία του ως ήρωας δράσης στα Demolition Man και Passenger 57, και έδειξε ότι μπορούσε να κάνει κωμωδία σε κινήσεις όπως το White Men Can’t Jump και το To Wong Foo, Thanks for Everything! Julie Newmar (η απάντηση της Αμερικής στην αυστραλιανή ταινία Priscilla, Queen of the Desert).

Πρωταγωνίστησε στο Jungle Fever του Spike Lee για τις φυλετικές διακρίσεις και ήταν ένας βασανισμένος εραστής στο One Night Stand του Mike Figgins. Κανένας ρόλος όμως δεν τον έκανε πιο διάσημο από το Blade (1998), όπου υποδύθηκε έναν κυνηγό βαμπίρ.

Αλλά η δημοτικότητά του δεν εμπόδισε τις ειδήσεις για την κακή του συμπεριφορά να γίνονται πρωτοσέλιδα. Η Τζένιφερ Λόπεζ δήλωσε ότι τη φλέρταρε και προσπάθησε να τη φιλήσει ενώ γύριζαν το Money Train. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν πήρε καλά την απόρριψη. Ούτε ήταν πολύ φιλικός με τον Ράιαν Ρέινολντς στο Blade: Trinity. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, αρνήθηκε να του μιλήσει κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Αλλά δεν ήταν αυτός ο λόγος που ο Σνάιπς πήγε στη φυλακή. Το 2008, ο ηθοποιός καταδικάστηκε σε 36 μήνες πίσω από τα κάγκελα επειδή δεν υπέβαλε τις φορολογικές του δηλώσεις μεταξύ 1999 και 2004. Χρωστούσε περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια σε φόρους. Ο Σνάιπς εξέτισε την ποινή του σε ομοσπονδιακή φυλακή στην Πενσυλβάνια.

Αποφυλακίστηκε το 2013, αφού πέρασε δυόμισι χρόνια στη φυλακή και σύντομα συνειδητοποίησε ότι οι παλιοί του φίλοι δεν επρόκειτο να του γυρίσουν την πλάτη. Ο Σιλβέστερ Σταλόνε – ο οποίος του είχε προσφέρει ρόλο στην πρώτη από τις ταινίες The Expendables – του ζήτησε να πρωταγωνιστήσει στο The Expendables 3. Ο Σνάιπς υποδύθηκε έναν χαρακτήρα που αποφυλακίστηκε πρόσφατα – καθαρό cinema verité. Ούτε ο Spike Lee τον άφησε στην τύχη του. Του έδωσε έναν ρόλο στην ταινία Chi-raq.

Ζεράρ Ντεπαρντιέ / Φυλάκιση: Τρεις εβδομάδες

Η ζωή του ηθοποιού Ζεράρ Ντεπαρντιέ θα μπορούσε να είναι η ζωή οποιουδήποτε από τους χαρακτήρες που υποδύθηκε τα πρώτα χρόνια της καριέρας του. Η αυτοβιογραφία του Ca s’est fait comme ça ξεκινά με μια τρομερή ανάμνηση: τις αποτυχημένες προσπάθειες της μητέρας του να αποτρέψει τη γέννησή του: «Επέζησα από όλη τη βία που η φτωχή μητέρα μου ασκούσε στον εαυτό της με βελόνες πλεξίματος». Ως έφηβος ήταν ένας εγκληματίας του δρόμου που εκπορνεύονταν σε άνδρες και έκλεβε κοσμήματα και παπούτσια από πτώματα. Μια σπείρα που τον οδήγησε πίσω από τα κάγκελα σε ηλικία μόλις 16 ετών, αφού πιάστηκε να κλέβει ένα αυτοκίνητο.

Μετά την αποφυλάκισή του, συνέχισε να διαπράττει εγκλήματα, αλλά ένας κυνηγός ταλέντων που είδε τις δυνατότητές του και τον έβαλε στο δρόμο προς το αστέρι. Η πολυάσχολη καριέρα του Γάλλου ηθοποιού δεν έχει σταματήσει παρά τα σκάνδαλα που τον ακολουθούν εδώ και χρόνια. Το 1991, ο ηθοποιός παραδέχτηκε σε συνέντευξή του ότι βίαζε γυναίκες όταν ήταν νέος – μια αποκάλυψη που κατέστρεψε τις πιθανότητες να κερδίσει το Όσκαρ για τον Συρανό ντε Μπερζεράκ.

Στη Γαλλία, ισχυρίστηκαν ότι ο ηθοποιός είχε μεταφραστεί λάθος, και ο Jack Lang, τότε υπουργός Πολιτισμού, δήλωσε ότι επρόκειτο για ένα «χαμηλό πλήγμα» εναντίον ενός από τους διαπρεπείς ηθοποιούς της χώρας. Έκτοτε, οι γαλλικές αρχές συνέχισαν να υπερασπίζονται τον ηθοποιό. Ο Ντεπαρντιέ έχει κατηγορηθεί για σεξουαλική βία από 13 γυναίκες και αντιμετωπίζει τέσσερις καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση. Όμως, περισσότεροι από 50 καλλιτέχνες υπέγραψαν μια επιστολή στη Le Figaro, καταγγέλλοντας το «λιντσάρισμα» του ηθοποιού. Λίγες ημέρες πριν από τη δημοσίευσή της, ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν δήλωσε ότι δεν σκέφτεται σε καμία περίπτωση να αφαιρέσει από τον ηθοποιό τη Λεγεώνα της Τιμής, την υψηλότερη γαλλική διάκριση, και ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε κανένα «ανθρωποκυνηγητό».

Τον Μάιο του 2007, συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Δύο μήνες αργότερα, συνελήφθη ξανά για κατοχή κοκαΐνης

Λίντσεϊ Λόχαν / Φυλάκιση: 14 ημέρες

Ταινίες όπως Η παγίδα των γονιών την έκαναν ένα από τα πιο πολλά υποσχόμενα αστέρια της Disney, ταινίες όπως το Freaky Friday την μετέτρεψαν σε εφηβικό είδωλο, ενώ το A Prairie Home Companion του Robert Altman, όπου συμπρωταγωνίστησε με τη Μέριλ Στριπ, επιβεβαίωσε τη θέση της στο Χόλιγουντ.

Αλλά τα νυχτερινά καμώματα της Λόχαν μπήκαν στη μέση, και στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 2000 ήταν μέρος της αγαπημένης τριάδας των παπαράτσι, μαζί με την Πάρις Χίλτον και την Μπρίτνεϊ Σπίαρς.

Μέχρι τότε, δεν ήταν πια Λίντσεϊ Λόχαν, ήταν η LiLo. Η μάχη της με τον εθισμό, τα συχνά τροχαία ατυχήματα και το γεγονός ότι ήταν αμφιφυλόφιλη έδιναν στα ταμπλόιντ συνεχώς πρωτοσέλιδα. Τον Μάιο του 2007, συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Δύο μήνες αργότερα, συνελήφθη ξανά για κατοχή κοκαΐνης. Αυτή ήταν η αρχή μιας σειράς συλλήψεων, παραμονών σε κέντρα αποτοξίνωσης και παραβιάσεων της αναστολής της.

Εμφανίστηκε στο δικαστήριο περισσότερες από 20 φορές και παραβίασε την αναστολή της σε τέσσερις περιπτώσεις, με αποτέλεσμα να της επιβληθεί ποινή φυλάκισης έξι μηνών. Λόγω του υπερπληθυσμού στις γυναικείες φυλακές της Καλιφόρνιας, έμεινε πίσω από τα κάγκελα μόνο για δύο εβδομάδες. Πέρασε άλλες 35 ημέρες σε κατ’ οίκον περιορισμό και έκανε 60 ημέρες κοινωφελούς εργασίας στο νεκροτομείο της κομητείας του Λος Άντζελες.

Ως αποτέλεσμα των συνεχών επισκέψεών της στο δικαστήριο, έχασε αρκετούς ρόλους, συμπεριλαμβανομένου εκείνου της Λίντα Λάβλεϊς, στο Lovelace, ο οποίος τελικά πήγε στην Αμάντα Σάιφρεντ. Ξαφνικά ό,τι έκανε αντιμετωπίστηκε με σφοδρή κριτική. Το 2013, η Όπρα Γουίνφρεϊ προσπάθησε να τη βοηθήσει με τη σειρά ντοκιμαντέρ Lindsay, αλλά αυτό που προοριζόταν να καταγράψει την επιστροφή της έγινε η πολλοστή αποτυχία της.

Ούτε οι προσπάθειές της στον χώρο της μόδας (συνεργάστηκε με τον Ungaro) και της φιλοξενίας ήταν επιτυχείς. Ωστόσο, η χριστουγεννιάτικη ταινία της στο Netflix, Falling for Christmas , είχε καλύτερα αποτελέσματα και η πλατφόρμα επιβεβαίωσε ότι θα συνεργαστεί σε νέα πρότζεκτ με την ηθοποιό. Στον κινηματογράφο, ο τελευταίος της ρόλος ήταν ένα πολύ σύντομο cameo στο v, την ταινία που την έκανε παγκόσμιο αστέρι.

Ντάνι Τρέχο / Φυλάκιση: 11 χρόνια

Για τους οπαδούς του Breaking Bad, είναι ο τύπος του οποίου το κεφάλι καταλήγει στην πλάτη μιας χελώνας. Είναι επίσης, σύμφωνα με μια μελέτη, ο ηθοποιός που έχει πεθάνει τις περισσότερες φορές στην οθόνη – ίσως επειδή είναι ένας από τους πιο παραγωγικούς ηθοποιούς. Έχει περισσότερους από 400 τίτλους στη βάση δεδομένων ταινιών IMDB και έχει 30 εκκρεμή έργα. Ίσως το όνομά του να λέει λιγότερα από το ταλαιπωρημένο πρόσωπό του, τα επιβλητικά τατουάζ και τα μακριά μαλλιά του – μια εμφάνιση που σημαίνει ότι σχεδόν αποκλειστικά υποδύεται εγκληματίες ή φυλακισμένους. Πράγματι, υπήρξε φυλακισμένος στην πραγματική ζωή, όπως διηγείται το ντοκιμαντέρ Inmate #1: The Rise of Danny Trejo. «Είναι ένα θαύμα το πώς σώθηκα από τη δεκαετία του 1960», δήλωσε στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα Newsbeat του BBC.

Ο 79χρονος σήμερα Τρέχο άρχισε να κάνει χρήση σκληρών ναρκωτικών όταν ήταν ακόμη παιδί και τη δεκαετία του 1960 μπαινόβγαινε αρκετές φορές στη φυλακή, για διαφορετικές κατηγορίες. Μετά από μια ένοπλη ληστεία, πέρασε 11 χρόνια στο Σαν Κουέντιν, όπου έγινε ο καλύτερος πυγμάχος της φυλακής.

Αφού βγήκε από τη φυλακή αποφάσισε να αλλάξει τη ζωή του. Εργάστηκε ως κηπουρός, εργοδηγός και κομπάρσος. Ήταν στα γυρίσματα, όταν ο Έρικ Ρόμπερτς – αδελφός της Τζούλια Ρόμπερτ – του ζήτησε να γίνει προπονητής πυγμαχίας για την ταινία Runaway Train. Η δουλειά του ήταν τόσο εντυπωσιακή που οι σκηνοθέτες και οι υπεύθυνοι για τα κάστινγκ άρχισαν να τον προτείνουν όλο και περισσότερο. Έκτοτε, έχει επιστρέψει στη φυλακή μόνο για να δίνει ομιλίες παρακίνησης και να εμπνέει τους νέους ότι «δεν έχει σημασία από πού ξεκινάς, αλλά πού καταλήγεις».

Μισέλ Ροντρίγκες / Φυλάκιση: 20 ημέρες

Για να υποδυθεί την πυγμάχο στο Girlfight (1999), η Ροντρίγκες έπρεπε να ανταγωνιστεί περισσότερες από 300 ηθοποιούς για να κερδίσει τον πρώτο της ρόλο. Έκτοτε, έχει υποδυθεί πολλές σκληρές γυναίκες, είτε οδηγώντας επικίνδυνα στο έπος των ταινιών Fast and Furious, είτε πολεμώντας ζόμπι στο Resident Evil , είτε αποδίδοντας δικαιοσύνη στο S.W.A.T.

Αλλά η Ροντρίγκες δεν είναι μόνο γρήγορη και οργισμένη στην οθόνη. Το 2002, συνελήφθη για επίθεση σε συγκάτοικό της, αν και οι κατηγορίες αποσύρθηκαν αφού το φερόμενο ως θύμα αρνήθηκε να καταθέσει στο δικαστήριο. Έναν χρόνο αργότερα, συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και για παραβάσεις με εγκατάλειψη, ενώ την επόμενη χρονιά, πιάστηκε να οδηγεί με άδεια οδήγησης σε αναστολή ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Πέρασε δύο ημέρες στη φυλακή.

Το πιο σημαντικό της περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Lost, όπου υποδυόταν την Ana Lucia. Οδηγούσε με ταχύτητα, κάτι που δεν άρεσε στις αρχές της Χαβάης ή στη Disney, την ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού δικτύου ABC. Παρά το γεγονός ότι ήταν ένας από τους πρωταγωνιστικούς χαρακτήρες της δεύτερης σεζόν, αποσύρθηκε από το Lost. Το 2007, συνελήφθη ξανά για παραβίαση της αναστολής και καταδικάστηκε σε 180 ημέρες φυλάκιση, από τις οποίες εξέτισε μόνο τις 18.

Πέρα από το ότι κόπηκε από το Lost, ο χρόνος της στη φυλακή δεν επηρέασε την καριέρα της. Αντίθετα, ενίσχυσε την εικόνα της ως επικίνδυνης γυναίκας, η οποία αποτελεί την έμπνευση για όλους σχεδόν τους χαρακτήρες της. Μετά την αποχώρησή της από τη σειρά του ABC, πρωταγωνίστησε στο Avatar και συνέχισε τη θριαμβευτική της πορεία στο έπος Fast and the Furious, απαιτώντας μάλιστα να δοθεί στον χαρακτήρα της περισσότερη ουσία και να τοποθετηθούν περισσότερες γυναίκες. «Ελπίζω να αποφασίσουν να δείξουν λίγη αγάπη στις γυναίκες του franchise στην επόμενη ταινία. Αλλιώς ίσως χρειαστεί να αποχαιρετήσω» έγραψε στο Instagram.

*Με στοιχεία από elpais.com